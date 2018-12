Golo plezanje na Keopsovo piramido razburja Egipčane

Vzpenjanje na piramide je strogo prepovedano

11. december 2018 ob 11:02,

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 11:54

Kairo - MMC RTV SLO

Egiptovske oblasti preverjajo pristnost posnetka, ki ga je objavil danski par - na njem gola pozirata na vrhu Keopsove piramide v Gizi. Plezanje za piramide je namreč strogo prepovedano.

Posnetek, ki je v Egiptu sprožil veliko ogorčenje. Foto: Youtube/Andreas Hvid

Domnevni incident je sprožil veliko zanimanje ne le v Egiptu in na Danskem, ampak tudi drugje po svetu. Danski fotograf Andrea Hvid je namreč 5. decembra na YouTubu objavil posnetek sebe in svojega dekleta, ki ju prikazuje med vzpenjanjem na največjo piramido v Gizi in golo poziranje na vrhu znamenite strukture, ki spada med največja čudesa sveta. Triminutni posnetek se je kot požar razširil po spletu in sprožil veliko komentarjev. Prikazuje žensko, ki se v temi domnevno povzpenja na piramido, nekaj posnetkov obeh in žensko, ki si sleče majico, v ozadju pa je vidna nočna panorama Kaira.

"Huda kršitev javne morale"

Egiptovske oblasti so seveda ogorčene. Tamkajšnji minister za antične umetnine Kaled El Anani je po poročanju BBC-ja dejal, da preiskovalci ugotavljajo okoliščine nastanka spornega posnetka in njegovo pristnost.

"Če se bo izkazalo, da je posnetek pravi, bodo uradniki, ki so površno tisti dan opravljali svoje delo pri piramidah, kaznovani. Poudarjam, da je plezanje na piramide najostreje prepovedano." Dodal je, da so v Kairu zavrnili že veliko prošenj premožnih ljudi, ki so želeli imeti poročni obred ali druga slavja s čudovito kuliso piramid v ozadju. "V bližini grobnic, piramid, templjev in drugih starodavnih krajev so prepovedana najrazličnejša praznovanja. Plezanje na piramido je huda kršitev javne morale," je še izjavil.

Preiskovalci bodo ugotavljali tudi, kako in kdaj bi lahko Danca splezala na 140-metrsko Keopsovo piramido, ki je stara 4.500 let. Parček je pred dnevi dejal, da sta se konec novembra "nekaj ur potikala in vohljala" okoli piramide, dokler nista zavohala prave priložnosti za svoj "podvig".

Na priložnost čakala nekaj ur

"Ker sva se bala, da naju bo ujel kakšen izmed množice varnostnikov, nekaj ur nisva naredila nobenega posnetka, nato pa nama je le uspelo splezati na piramido," je dejal Hvid in dodal, da je o tem sanjal vrsto let. Zanikal pa je, da bi imela na vrhu piramide tudi spolni odnos, ampak naj bi le gola pozirala.

Fotograf je na svojem profilu objavil že več fotografij razgaljenih ženskih teles, posnetih na nenavadnih lokacijah ali na vrhovih znanih stavb po svetu.

A. P. J.