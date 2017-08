Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Twainova je svoj novi album naznanila s singlom Life's About To Get Good. Foto: Reuters Pitt je postal leta 1997 tarča rumenih medijev zaradi spornih fotografij, ki so pristale v ženski reviji Playgirl. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Golo telo Brada Pitta navdihnilo Shanio Twain, da je ustvarila uspešnico

Twainova napoveduje izid novega albuma

25. avgust 2017 ob 17:00

Kanadska kantri pevka Shania Twain je razkrila, zakaj je v svoji veliki uspešnici That Don't Impress Me Much izpostavila ime Brada Pitta - takrat preprosto ni razumela, zakaj je nastal takšen pomp okoli njegovih fotografij v reviji Playgirl.

Avgusta 1997 je omenjena revija izdala številko, v kateri so objavili fotografije, na katerih je bil takrat 33-letni Pitt gol. Igralec je uspešno tožil revijo in na koncu tudi dosegel, da so nehali s tiskanjem sporne izdaje.

"Spomnim se, da me je obiskala prijateljica - bil je ravno čas okoli Božiča in pekli smo piškote. Ustvarjala sem album in ravno v tistem času je nastal cel škandal okoli Brada Pitta in Gwyneth Paltrow, ko so se v reviji pojavila fotografije, na katerih je bil Pitt gol. Sama pri sebi sem si mislila: 'Sploh ne vem, zakaj je takšen vrvež okoli tega.' To ni naredilo vtisa name, mislim, zakaj ta vrvež," je Twainova razložila miselni tok, ki je vodil do ustvarjanja besedila za omenjeno uspešnico.

Toda bolj kot Pitt je Twainovo zmotila reakcija javnosti. "Gole ljudi vidimo vsak dan. In to sem imela v mislih, ko sem pisala to skladbo. Nisem napadala Pitta. Bil je samo trenutna asociacija na stvari, okoli katerih delamo pomp. Seveda bi lahko bil namesto njega kateri koli čudovit moški," je dodala 51-letna pevka za revijo Billboard.

Uspešnica je na koncu pristala na sedmem mestu lestvice stotih vročih skladb revije Billboard. Njen album Come On Over, na kateri se je znašla skladba, pa še vedno velja za drugi najbolje prodajani album iz obdobja, ko podatke o prodaji zbira podjetje Nielsen (od leta 1991 do danes).

Twainova je tik pred izdajo petega studijskega izdelka (izšel bo 29. septembra), ki bo nasledil album Up! iz leta 2002. Nov album je napovedala z izdajo singla Life's About To Get Good.

