Gonja hollywoodskih zvezdnikov proti Quentinu Tarantinu

Režiser še ni komentiral obtožb Thurmanove

5. februar 2018

Asia Argento, Jessica Chastain in Judd Apatow so se po zgodbi Ume Thurman o tem, kako jo je domnevno spolno napadel Harvey Weinstein, dotaknila pa se je tudi neljubega incidenta s Quentinom Tarantinom, spravili nad režiserja.

"Weinstein in Tarantino, kakšen par," je zapisala Argentinova na Twitterju. "Serijski posiljevalec in skoraj morilec. No, ni šala, kaj sta ta nagnusna kriminalca naredila Umi Thurman pred in po filmih Ubila bom bila. Ogrozila sta njeno življenje, dostojanstvo in zdravo pamet. Cvrita se v peklu, bolna kli***," je še nadaljevala 42-letna igralka.

Chastainova pa je ob tem zapisala: "Kar naprej si v glavi vrtim film, kako Tarantino pljuva v Umin obraz in jo davi z verigo za Ubila bom Billa. Koliko fotografij žensk v medijih, ki prikazujejo zlorabo, poveličujemo? Kdaj je to postalo normirano kot 'zabava'?"

Apatow pa je dodal, da je Tarantino ignoriral pritožbe igralke Daryl Hannah, ko jo je nadlegoval Weinstein. "Šli so na promocijsko turnejo, nihče ji ni pomagal. In zdaj bo Tarantino posnel film o Polanskem. Zakaj to sploh kdo financira? Zato Weinsteina niso ustavili," je zapisal filmski producent Apatow.

Odzive je sprožila Thurmanova, ki se je za New York Times razgovorila, kako ji je nekoč med snemanjem filma Ubila bom Billa Tarantino naročil, naj vozi modri kabriolet, za katerega je bila prepričana, da ni varen. Na koncu se je zaletela v palmovo drevo in se poškodovala. Ko je z odvetnikom želela pridobiti posnetke od studia Miramax, so ji ti zagotovili, da jih dajo, če podpiše dokument, kjer bi jih "razrešila vseh bremen, ki bi jih lahko povzročili morebitne bolečine in trpljenje". A jih je zavrnila. Takrat pa se je tudi ohladil njen odnos s Tarantinom.

K. K.