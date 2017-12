Goran Ivanišević drugič poročen - po manekenki je vzel radijko

Obred v krogu družine in prijateljev

18. december 2017 ob 10:24

Zagreb - MMC RTV SLO

Najboljši hrvaški tenisač vseh časov Goran Ivanišević je drugič skočil v zakon. V petek se je v Zagrebu v ožjem družinskem krogu poročil z radijsko voditeljico Nives Čanović.

Kot poročajo hrvaški mediji, bosta mladoporočenca očitno medene tedne preživela v Avstraliji, saj bo nekdanji zmagovalec Wimbledona v začetku leta odpotoval na prvi turnir za grand slam sezone, ki bo v Melbournu. Par sta postala lani jeseni, poročno zaobljubo pa sta si izrekla v krogu staršev in najtesnejših prijateljev. Na prstancu Nives se je že nekaj časa bleščal velik prstan, zato so hrvaški mediji namigovali, da jo je Goran že zaprosil za roko in da bosta kmalu storila tudi naslednji korak.

Par sicer novice o velikem koraku ni želel potrditi. Po poročanju portala Večernji.hr se je Nives na vprašanje, ali se je poročila, le nasmejala in dejala, da nima komentarja, Goran pa je celo prekinil zvezo. Je pa nekdanji teniški as pred meseci v nekem intervjuju na vprašanje, ali bi se še kdaj poročil, dejal: "Nikoli ne reci nikoli. Videli bomo, kaj bo prineslo življenje. V zvezi z Nives sem srečen, vse je super. Naposled je tudi zame spet posijalo sonce."

Za Ivaniševića je to drugi zakon. Iz prvega z manekenko Tatjano Dragović ima dva otroka, 14-letno hčer Amber in devetletnega sina Emanuela.

Wimbledon osvojil kot 126. na svetu

46-letni Ivanišević, ki je osvajal turnirje z igro pri mreži, je leta 2001 postal edini zmagovalec Wimbledona, ki se je na turnir uvrstil s povabilom organizatorja, saj je bil na svetovni lestvici takrat uvrščen komaj na 126. mesto. Pred tem je bil trikrat poražen v finalu. Na ATP-lestvici je bil najvišje na drugem mestu, ko je leta 1994 gledal v hrbet le Američanu Petu Samprasu.

Po koncu kariere je postal trener, med letoma 2013 in 2016 je vodil Hrvata Marina Čilića in ga pripeljal tudi do njegovega največjega uspeha do zdaj, zmage na Odprtem prvenstvu ZDA. Po koncu sodelovanja je Ivanišević postal del trenerske ekipe češkega tenisača Tomasa Berdycha, a je bilo njuno sodelovanje kratkega daha.

