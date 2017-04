Gosenica, ki je plastiko, ključ do zmanjšanja plastičnih odpadkov?

Odkritje cambriških strokovnjakov

25. april 2017 ob 12:14

Cambridge - MMC RTV SLO

Raziskovalci so ugotovili, da ličinka velike voščene vešče, ki se sicer v čebelnjakih hrani z odpadki in čebeljim zarodom, lahko poje tudi plastično vrečko.

Odkritje bi lahko prispevalo k reševanju težav, ki jih predstavljajo plastične vrečke za okolje. Vsako leto ves svet skupaj namreč proizvede kar okoli 80 milijonov ton polietilena, ki je glavni material plastičnih vrečk. Vrečke so v vsakodnevnem življenju neizogibne, a težave je, ker je potrebnih več sto let, da se takšna vrečka v naravi sama razgradi.

Zato bi lahko človeštvu pomagale prav gosenice velike voščene vešče, odkritje raziskovalcev z univerze v Cambridgeu povzema BBC. Gosenica te žuželke namreč uspe raztrgati in prebaviti polimere vrečke podobno, kot to naredi s čebeljim voskom. In pri tem so zelo hitre, saj skupina gosenic lahko v eno vrečko v eni uri naredi več lukenj.

"Te gosenice nam bodo služile za izhodišče. Izkoristili jih bomo, da bomo razumeli, kako se lahko plastika po naravni poti razgradi, s tem pa bomo, upajmo, nekoč prispevali tudi k zmanjšanju plastičnih odpadkov," je dejal biokemik Paolo Bombelli. Po njegovih predvidevanjih se "skrivnost uspeha" skriva v mikrobih v prebavailih gosenice.

A. P. J.