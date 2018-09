Goslingov film o Neilu Armstrongu na udaru ameriških domoljubov

Damien Chazelle brani svojo odločitev

4. september 2018 ob 13:19

Los Angeles - MMC RTV SLO

Režiser Damien Chazelle se je znašel na udaru kritik ameriških domoljubov, ker se je odločil v svojem biografskem filmu o Neilu Arsmstrongu izpustiti njegovo ikonično zakoličenje ameriške zastave na Luni.

Chazelle je v intervjuju za Los Angeles Times dejal, da ga je celotna polemika "presenetila", saj je v filmu cel kup zgodovinskih trenutkov, ki se jih je odločil izpustiti.

"Preprosto zaradi narave zgodbe, ki smo jo ubrali, nismo mogli iti v vsako podrobnost. Odločili smo se, da še posebej v tem delu filma, ki prikazuje Neilovo zadnje čustveno popotovanje, prikažemo njegove zasebne, neznane trenutke na Luni," je razložil 33-letni režiser filma Prvi človek (First man).

"Zastava ni bila zasebni, neznani trenutek za Neila. To je bil zelo slaven trenutek in tam ni bil samo Neil. Vključili smo slavni spust po lestvi, ker tam je sam, njegov občutek, kako je stopiti na Luno. A poleg tega smo se želeli osredotočiti zgolj na neznane stvari, ki so se dogajale na Luni. Tako tudi nismo vključili telefonskega klica Nixonu, nismo se spuščali v znanstvene poskuse itd."

Chazelle je še poudaril, da v filmu dejansko je prikazana ameriška zastava na Luni, ne prikaže pa samega njenega zakoličenja. "Da še odgovorim na vprašanje, ali je šlo pri tem za politično izjavo - odgovor je ne," je pribil. "Moj cilj je bil s tem filmom občinstvu razkriti še nevidene, neznane vidike ameriške misije na Luno - še posebej osebno sago Neila Armstronga ter o čem bi lahko razmišljal in kaj občutil v tistih slavnih nekaj urah."

Filmu v bran tudi Armstrongova sinova

K celotni polemiki sta svoje pristavila tudi Armstrongova sinova Rick in Mark in se postavila na Chazellovo stran.

"Ta zgodba je človeška in je univerzalna. Jasno, da slavi ameriški dosežek. Ampak slavi tudi dosežek za vse človeštvo, kot je zapisano na ploščici, ki sta jo Neil in Buzz pustila na Luni. To je zgodba o običajnem človeku, ki se močno žrtvuje in trpi ogromne izgube, da bi dosegel nemogoče," sta zapisala v izjavi.

"Čeprav se Neil ni videl na tak način, pa je bil ameriški junak. Bil pa je tudi inženir in pilot, oče in prijatelj, človek, ki je zasebno pretrpel ogromne tragedije z neverjetnim dostojanstvom. Zato so se ustvarjalci, čeprav je več posnetkov ameriške zastave na Luni, odločili, da se osredotočijo na Neila, kako zre nazaj na Zemljo, na njegov sprehod do kraterja, na njegove edinstvene, osebne izkušnje pri tem popotovanju, popotovanju, ki je imelo toliko neverjetnih vzponov in uničujočih padcev," sta še dodala.

Gosling zavrača kritike

Filmu in Chazellu v bran je stopil tudi Ryan Gosling, ki v Prvem človeku igra naslovni lik. "Mislim, da se je to na koncu vsesplošno obravnavalo kot človekov dosežek, in tako smo tudi mi gledali na to," je povedal 37-letni oskarjevski nominiranec prejšnji teden na filmskem festivalu v Benetkah.

"Mislim tudi, da je bil Neil izjemno skromen, kot so bili mnogi od teh astronavtov, in je vedno znova odvračal pozornost s sebe in na 400.000 ljudi, ki so odpravo omogočili."

Chazelle je lani prejel oskarja za režijo muzikala Dežela La La, v katerem je glavno vlogo prav tako odigral Gosling - in bil zanjo nominiran za svojega drugega oskarja.

Neil Armstrong in Buzz Aldrin sta leta 1969 kot prva človeka hodila po površini Lune - Armstrong je sestopil iz vesoljskega vozila prvi, sledil mu je Aldrin. Armstrong je umrl leta 2012, star 83 let.

K. S.