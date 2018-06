Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Gosta juha z rukolo in kozicami

Juha za vroče dni

5. junij 2018 ob 15:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrebujemo: 120 g rukole, malo sojine omake, 150 g olupljenih repkov kozic, olivno olje, sok limone, 3 stroke česna, sezamovo olje (lahko olivno), 2 žlici škrobne moke, 1 dl belega vina, 2 dl kisle smetane, nasekljan peteršilj, mleti poper, sol.

Repke kozic mariniramo v mešanici sojine omake, limoninega soka in olja sezama približno 10 minut.

Medtem na olivnem olju na hitro podušimo oprano rukolo, dodamo sok limone in s paličnim mešalnikom vse spiriramo. Damo na stran.

Na olivnem olju na hitro podušimo česen in dodamo kozice ter nasekljan peteršilj. Kratko podušimo in dodamo škrobno moko, na kratko popražimo in zalijemo z vinom. Dodamo vodo, spirirano rukolo in ustrezno začinimo s soljo in poprom. Vremo na majhnem ognju 5 minut, nato vmešamo še kislo smetano in kratko prevremo.

Sa. J., recept dr. Metke Paragi (oddaja Dobro jutro)