Goveje rezine s kozicami na polenti

Slastno mesno-morsko kosilo

9. februar 2017 ob 10:12

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine: 30 dag zorjenega govejega hrbta, 10 kozic, 7 dag sušenega paradižnika, 10 dag kaper, 3 dag pinjol, 5 dag šalotke, 2 dag masla, olivno olje, koprc, rožmarin, sol, poper, 5 dag polente, 2 dag parmezana.

Goveji hrbet očistimo maščobe ter ga solimo in popramo. Popečemo ga na olivnem olju po obeh straneh, nekje do polovice. Kozicam odstranimo glavo in oklep. Očiščenemu repu odstranimo tudi črevo. Iz ostankov in nekaj zelenjave (korenje, čebula, paradižnik …) naredimo omako.



Vse sestavine dobro popražimo na olju in zalijemo z vodo in kuhamo čim dlje. Na koncu precedimo in še reduciramo (izparimo tekočino) ter dodamo malo vinjaka. Ko je meso pečeno kot želimo, dodamo še kozice, začinimo in popečemo še te.

Vse skupaj prestavimo v aluminijasto folijo in zavijemo, da počiva. Na ostanku maščobe stopimo maslo, dodamo nasekljano šalotko, na rezine zrezan sušen paradižnik, kapre, pinjole in koprc. Zalijemo z omako kozic in pokuhamo.

Zavremo slano vodo, dodamo olivno olje in zelišča. Ko zavre, zahukamo koruzni zdrob in mešamo. Razmerje vode in zdroba je odvisno glede na to, kako gosto polento želimo. Dodamo še nariban parmezan in počakamo, da se stopi.

K. S., Oddaja Dobro jutro (recept Jerneja Podpečana)