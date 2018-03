Govor devetletne pravnukinje Martina Luthra Kinga postal spletna uspešnica

Gibanje so podprli tudi številni zvezdniki

26. marec 2018 ob 13:25

Washington - MMC RTV SLO

Pravnukinja aktivista in borca za državljanske pravice Martina Luthra Kinga je na Shodu za življenje postregla s svojo različico znamenitega govora: "Imel sem sanje."

Devetletna Jaclyn Corin je zbranim ponudila svojo različico znamenitega Kingovega govora, ki ga je imel leta 1963 v Washingtonu. Mladenka je v govoru pozvala udeležence na shodu, naj se združijo v boju proti nasilju z orožjem, in pozvala k svetu brez njega. "Moj pradedek je imel sanje, da njegovih štirih malih otrok ne bodo sodili po barvi kože, ampak jih bodo po značaju. Sama imam sanje, da je bilo vsega dovolj. To bi moral postati svet brez orožja. Pika," je nagovorila zbrane Corinova.

Množico je še pozvala, naj širijo njeno besedo po celi državi: "Postali bomo izjemna generacija." Mladenka je svoj poziv ponovila dvakrat in naletela na topel sprejem med udeleženci shoda.

Corinova ni bila edina Kingova sorodnica, ki se je udeležila shoda. Poleg nje je bila še Kingova hčerka Yolanda in dekličina teta Bernice. Ta je objavila številna sporočila v podporo študentov, ki so se udeležili shoda, in čestitala nečakinji za tako navdihujoč govor. "Želim pomagati, da ustvarimo svet brez orožja. Ne samo v šolah, ampak povsod," je dodala Yolanda v pogovoru za CNN.

