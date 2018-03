Govorili smo z ustvarjalci najhitrejšega avtomobila na svetu

Achille Corbellati nam je razkril, kaj potrebuje avtomobil, da zmore dosegati hitrosti 500 km/h. Rekord bodo postavljali prihodnje leto na slavnem slanem jezeru Bonneville v Ohiu v ZDA, in to z vozilom missile (projektil), smo izvedeli v Avtomobilnosti.

Corbellati je slavno družinsko ime, ki ga povezujemo s 70-letno tradicijo ustvarjanja draguljev. Znamka Corbellati pa je nova v svetu avtomobilizma. Na avtomobilskem salonu v Ženevi so našo pozornost pritegnili s hiper avtomobilom, ki z obliko spominja na športna vozila iz druge polovice 20. stoletja, pod motornim pokrovom pa skriva zmogljiv turbobencinski motor, ki obeta, da bo prihodnje leto missile potrdil napovedi in postal najhitrejši serijski avtomobil na svetu.

Da bi pri Corbellatiju to tudi dosegli, bodo morali z vozilom voziti hitreje kot hennessey venom GT in koenigsegg agera RS, ki sta presegla hitrost 430 kilometrov na uro. Še več, Achille Corbellati, nam je v pogovoru na ženevskem avtomobilskem salonu dejal, da je avto zmožen doseganja hitrosti 500 km/h.

Iz papirja na stezo

"Trenutno so številke res zgolj na papirju, a prihodnje leto bomo pridobili certifikat, s katerim bomo naše številke poskušali dokazati tudi v praksi, na slavnem slanem jezeru Bonneville,“ nam je razkril sogovornik. Rekorda torej ne bodo postavljali tam, kjer so se tega lotili pri Bugatti, ki so uporabili Volkswagnovo testno stezo Ehra-Lessen, ali pa Hennessey, ki se je podviga lotila na vzletni stezi vesoljskega središča Kennedy na Floridi, ali pa Koenigsegg, za katerega so zaprli del hitre ceste v Nevadi.

Sogovornika smo povprašali, zakaj so taki optimisti in kako je možno doseči hitrosti 500 km/h? Njegov odgovor? Devetlitrski V8 bencinski motor, ki s pomočjo dveh turbo polnilnikov razvije skoraj neverjetnih 1.324 kilovatov moči in 2.350 Nm navora. To naj bi avtomobilu z okvirjem in karoserijo iz ogljikovih vlaken omogočalo doseganje končne hitrosti 500 kilometrov na uro.

"Blok V8 motorja smo si izposodili pri Mercury Racingu, sami smo ga priredili, da bi dobili sposobnosti (moč, pospešek, hitrost), ki smo si jih želeli od vozila,“ pravi sogovornik.

Prej umetniki, zdaj inženirji

Zelo pomembna pri doseganju tako velikih hitrosti je aerodinamika vozila, čemur se podreja tudi zunanja oblika vozila. "Če smo bili prej umetniki z dragulji, smo zdaj dodali še veliko inženirskega znanja in vse to skupaj združili. Zelo veliko ur v razvoju smo namenili proučevanju aerodinamike in zunanji obliki avtomobila, želeli smo čim manjšo silo potiska, prav z razlogom, da bo avto zmožen hitrosti 500 km/h.“

Izjemen paket vključuje tudi prilagodljivo vzmetenje in zavore iz keramike ter ogljikovih vlaken.

Vse skupaj je zapakirano v obliko, ki spominja na romantična leta superšportnikov, na primer legendarna alfa romeo 33 stradale ali ferrari 330 P4.

To je trenutno edino vozilo, na leto pa nameravamo proizvesti med osem in 10 vozil. Šele nato bo sledila razširitev modelske linije. Pred našim mikrofonom pa so tudi že napovedali nekaj idej za prihodnost: "Za zdaj je pod motornim pokrovom še bencinski motor, v prihodnje pa lahko pričakujete hibridnega superšportnika.“

