Grace Jones: Kaj se skriva za bleščečo kariero modela in pevke

"Za svoje sanje se je treba boriti"

9. september 2017 ob 16:13

Toronto - MMC RTV SLO, Reuters

Popdiva Grace Jones je s svojo markantno pojavo že desetletja sinonim za preplet mode, umetnosti in glamurozne ekscentričnosti, v novem dokumentarcu pa bo mogoče spoznati tudi njeno drugo, zasebno plat.

Grace Jones: Bloodlight and Bami, ki so ga premierno predstavili te dni na filmskem festivalu v Torontu, sledi življenju izvajalke prek njene glasbe in korenin na Jamajki, kjer je bila rojena in je preživljala, kot ga je nekoč opisala sama, "pod Biblijo zdrobljeno" otroštvo v globoko verni družini. Pri 13 je skupaj z brati in sestrami sledila staršem v obljubljeno deželo Ameriko, natančneje v New York.

"Gledalci bodo lahko videli, kakšno je življenje stran od žarometov, kakšna je druga plat glamurja. Vsi mislijo, da je blišč vse, a jim bo po ogledu jasno tudi, kako sem se morala boriti, da sem lahko počela to, kar sem si zadala," je 69-letnica, ki je pred kratkim nastopila v puljski Areni, na festivalski rdeči preprogi o prihajajočem filmu povedala sedmi sili.

Pionirka v svetu mode, nato še glasbe

Jonesova, katere prepoznavni videz zaznamujejo visoke ličnice in androginost, si je v 70. utrla kariero kot ena prvih temnopoltih manekenk, najprej v New Yorku, nato še v Parizu. Znašla se je na platnicah modnih revij in v kampanjah zvenečih modnih hiš, denimo Yves Saint Laurent in Kenzo. Stala je pred objektivi slavnih fotografov, kot so Jean-Paul Goude, Helmut Newton, Guy Bourdin in Hans Feurer.

Kasneje se je preusmerila v petje, podpisala je pogodbo z Island Records in v svojem edinstvenem slogu, nekakšni mešanici diska, reggaeja in popa, posnela številne uspešnice, tudi morda najprepoznavnejšo Slave to the Rhythm, klasiko z newyorškega klubskega prizorišča v 80., katerega središče je bil kultni Studio 54. Takrat že uveljavljena novovalovska ikona je dobila tudi nekaj vidnih filmskih vlog, denimo tisto v Konanu uničevalcu in v filmu iz serije o Jamesu Bondu: Od tarče do smrti (1985).

Med Jonesovo in Jean-Paulom Goudejem, ki je v veliki meri zaslužen za oblikovanje vizualne podobe njenih albumov in glasbenih videov, se je poleg poklicnega sodelovanja razvila ljubezen, v burni, pogosto celo nasilni zvezi se jima je rodil sin Paulo. Kasneje je bila Grace romantično povezana tudi s švedskim akcijskim zvezdnikom Dolphom Lundgrenom, ki je bil nekoč njen telesni stražar.

Dokumentarec o Grace Jones, katerega avtorica je britanska režiserka Sophie Fiennes, vanj pa je vključila posnetke, ki so nastajali v razponu celega desetletja, bo po kinematografih zakrožil to jesen.

A. K.