Poudarki Stoletna tradicija izdelave testenin

Gragnano, dom najboljših testenin - za 10 evrov za kilogram

30. april 2017 ob 13:47

Gragnano - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

"Naše testenine so nekaj posebnega, nikoli se ne razkuhajo," svoje izdelke hvalijo domačini iz Gragnana, kraja, kjer naj bi izdelovali najboljše testenine vseh časov.

V južnoitalijanski pokrajini Kampanija, v zaledju Neapeljskega zaliva, med Vezuvom in sorrentinskim polotokom leži mestece Gragnano, ki slovi kot zibelka najboljših italijanskih brezjajčnih testenin. Tamkajšnji proizvajalci se lahko pohvalijo s poltisočletno tradicijo izdelovanja različnih formatov "pašte" in evropsko zaščito geografskega porekla.

Gragnano je zrasel v soteski, ki odvaja vodo z gore v zaliv. Bližnje ravnine so dale ostro pšenico, izviri izvrstno vodo, ob rečici so zrasli mlini, morje je poskrbelo za vetrc in ustrezno vlažnost. In tako so domačini že pred stoletji začeli zalagati kraljevi Neapelj z odličnimi testeninami.

"Sem avtoprevoznik in naše testenine vozim v Nemčijo, Francijo, Španijo, celo v Rusijo. V Gragnanu imamo veliko testeninarn - več kot trideset," pojasnjuje Vincenzo. Michelle pa dodaja: "Naše testenine niso samo okusne. Dobro prenašajo kuho in se nikoli ne razkuhajo. So nekaj posebnega, kar morate pokusiti."

In tako smo šli k Di Martinovim, ki testenine ustvarjajo že sto let ali štiri generacije. Najmlajša med njimi si je izmislila nov koncept - in postavila novo tovarno. "V novi testeninarni ne delamo nobenih kompromisov. Delamo najbolje, kolikor je to danes mogoče. Naš moto je: najboljše testenine na splošno. Ne najboljše danes, ampak najboljše, kar jih je bilo mogoče narediti kadarkoli," pojasnjuje lastnik Giuseppe Di Martino.

Začnejo že z žitom. Ostro pšenico sejejo na vsaka tri leta na komaj 80 hektarjih v Apuliji, kupec pa lahko na spletu preveri polje, s katerega prihaja moka njegovega izdelka.

Zelo drugače kot pri poceni izdelku. "Razlikujeta se že po barvi zaradi drugačnega načina sušenja testenin. Naše se sušijo počasi, v termostatičnih komorah, kjer se izdelek zaradi stalne temperature in vlage ne spreminja," razliko v proizvodnji testenin opisuje Margherita Foglia iz testeninarne Pastificio dei Campi. "Razlika je tudi na otip. Naš izdelek je zelo hrapav, industrijski pa je gladek, čeprav ima brazde. To je odvisno od votlice, skozi katero brizgamo testo. Naše votlice so iz brona, ki povzroča večje trenje.

Vzporedno s proizvodnjo pakirajo testenine izpred dveh ali treh dni, ki so se vmes posušile - dosledno ročno. "Radi smo v stiku s testeninami. Všeč nam je, zato delo radi opravljamo," pravi Mario, ki pakira izdelke.

Stroški proizvodnje naj bi se v devetem letu - pri prometu osem milijonov evrov na leto - končno pokrili z dobičkom. Cilj ostaja enak: odličen izdelek brez kompromisov. "Ljudje bi morali biti pozorni na kakovost, bolj kot na ponudbe v slogu "tri za ceno dveh". Človek z njimi v resnici nič ne prihrani. Škoduje svojemu zdravju in duhu, ker jé slabe, neokusne stvari," še poudarja Di Martino.

Domnevno najboljše testenine na svetu sicer prodajajo po deset evrov za kilogram.

Janko Petrovec, TV Slovenija