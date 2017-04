Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slastna kremna juha, kakršne se ne bi sramovali niti v uglednih restavracijah. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Grahova kremna juha s pehtranom

7. april 2017 ob 10:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 zvrhana žlica sušenega pehtrana , 1 čebula, 500 g graha, 1 strok česna , 0,5 l zelenjavne jušne osnove, 1,5 dl sladke smetane, 1 žlica masla, sol in poper po okusu.



Na maslu popražimo čebulo in česen. Dodamo grah in zalijemo z zelenjavno osnovo.

Dodamo pehtran in začinimo.

Nato dodamo še smetano in zmiksamo s paličnim mešalnikom.

A. K., recept Lojzeta Čopa (oddaja Dobro jutro)