Grajsko presenečenje – ena največjih kolonij netopirjev v Evropi

Največjo kolonijo so odkrili v Veliki Britaniji

26. avgust 2018 ob 10:59

Northumberland - MMC RTV SLO

V starodavni baročni graščini, v kateri so se pred stoletji odvijali sloveči, a razsipni plesi angleške elite, so odkrili največjo kolonijo netopirjev v Evropi.

Grad Seaton Delaval Hall je bil po naročilu britanske družine Delaval zgrajen leta 1728. Stavba je bila delno uničena v požaru leta 1822, danes pa jo ima v lasti organizacija National Trust. Med preurejevalnimi deli so v notranjosti odkrili nekaj manj kot 100 netopirjev, strokovnjaki pa domnevajo, da se jih v kamnitih razpokah in pod oboki skriva še na stotine. Po poročanju britanskega BBC-ja bi lahko šlo za eno največjih kolonih netopirjev v Evropi.

Strokovnjaki domnevajo, da so se netopirji v notranjost stavbe naselili po uničenju v 19. stoletju. Čeprav so streho in pogorele dele kasneje obnovili, so se netopirji v notranjost še vedno prebili skozi špranje v kamnitih zidovih stavbe.

David Bulloch iz organizacije National Trust, ki si prizadeva za zaščito naravne, zgodovinske in kulturne dediščine, je ob tem poudaril, da se netopirji radi naselijo v hladne, temne in vlažne prostore, kljub temu pa so jih v stavbi našli tudi v svetlejših in suhih razpokah. "Odkritje tako velike kolonije netopirjev na zanje tako neugodni lokaciji je bilo za nas veliko presenečenje," je še dejal.

Netopirji pri ljudeh niso najbolje zapisani. Številni se jih celo bojijo, čeprav ljudem sploh niso nevarni. Predsodka o pitju krvi in napadanju ljudi sta pretirana.

Netopir sam po sebi ne bo nič naredil, je pa res, da v Južni Ameriki živijo tri vrste netopirjev, ki se prehranjujejo s krvjo. Netopirji sicer živijo v gozdu, a tudi v največjih mestih. Nekatere vrste so se na urbana okolja zelo dobro prilagodile.

K. Ši.