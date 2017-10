Grammyji: Perpetuum Jazzile v tekmi za nominacijo

Novo priznanje za vokalno skupino

25. oktober 2017 ob 21:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vokalna skupina Perpetuum Jazzile je pristala v tekmi za nominacije prestižnih glasbenih nagrad grammy, ki jih bodo podelili na začetku naslednjega leta.

Skupina, ki je zadnjih 15 let nanizala vrsto nastopov tako doma kot v tujini, se za nominacijo poteguje v štirih kategorijah, in sicer: skladba leta, najboljša izvedba med pop skupinami, najboljši a cappella aranžma in najboljša zborovska izvedba. Vsa dela, ki se potegujejo za letošnje nominacije za nagrado grammy, so bila objavljena na albumu B Side / Both Sides, ki je izšel konec preteklega leta. Akademija nagrad grammy bo nominirance v 84 kategorijah objavila konec novembra, o njihovi usodi pa odloča okoli 10 tisoč glasbenih strokovnjakov in članov akademije.

"O tem, da imamo možnost vstopiti v tekmo za letošnje nominacije za nagrade grammy, nas je obvestil naš poslovni partner iz ZDA Wayne Halper, ki je član akademije nagrad grammy. Izvajalci, ki se potegujejo za nominacije, morajo izpolnjevati vnaprej predpisane pogoje, predloge pa lahko podajo člani akademije nagrad grammy. Člane, teh je skorajda 10 tisoč, sestavljajo glasbeni strokovnjaki - od priznanih glasbenikov, producentov in drugih, v svetovnem glasbenem merilu, pomembnih odločevalcev, ki krojijo oziroma soustvarjajo aktualni popularni glasbeni svet. Zanimivost nagrad grammy je točno v tem, da o njih odločajo izključno člani akademije, in ne na primer oboževalci, kot je v zadnjem času precej aktualno pri različnih glasbenih tekmovanjih ali nagradah," je pojasnil predsednik skupine Jan Trost.

Posebnost nagrad grammy je tudi v tem, da o nagrajencih odločajo glasbeni strokovnjaki, člani akademije nagrad grammy, ki morajo izpolnjevati visoko raven znanja in številnih pogojev, s katerimi se lahko uvrstijo med ključne oblikovalce aktualnega popularnega glasbenega sveta. Akademijo sestavlja nekaj manj kot 10 tisoč članov, med njimi pa najdemo tako priznane glasbenike in ustvarjalce, kot tudi številne strokovnjake na področju glasbe.

"Postopek je vsako leto enak, in sicer moramo izvajalci, ki se potegujemo za nominacije in končne nagrade grammy, prestati tri kroge odločanja. V prvem krogu, ki poteka v teh dneh, člani akademije glasujejo v vnaprej določenih kategorijah. Vseh kategorij je 84, vsak član pa v prvem krogu dobi določeno število kategorij, dostop do vseh prijavljenih del v teh kategorijah, nato pa ima dober mesec in pol časa, da odda svoj glas. V posamezni kategoriji je lahko 150 pa vse do 1.500 različnih glasbenih del. PJ bo tako 28. novembra 2017 izvedel, ali smo se uvrstili v naslednji krog. Vokalno skupino Perpetuum Jazzile je za tekmo za nominacijo predlagal Wayne Halper," je dodal Trost.

Halper je dolgoletni poslovni partner skupine Perpetuum Jazzile in nekdanji direktor glasbenih založb DreamWorks in Capital Records. Hkrati pa je tudi nekdanji zakladnik akademije grammy in strokovnjak z več kot 35-letno kariero v glasbeni industriji. Ima vpogled v vsa dela, ki letos tekmujejo za nominacijo, hkrati pa bo skupaj s skoraj 10 tisoč kolegi akademije tudi glasoval za svoje favorite.

Naklonjenost akademije vokalnim skupinam

Nominacija za grammyja pa ni nemogoča v primeru Perpetuum Jazzile, še posebej če vzamemo pod drobnogled naklonjenost vokalnim skupinam akademije grammy, ki je v zadnjih letih podelila tri grammyje ameriški vokalni skupini Pentatonix. "Tovrstna glasba nekoliko odstopa od preostalega mainstreama. Do nas so prek Wayna Halperja že prišle informacije, da se je nanj obrnilo kar nekaj članov akademije, ki v teh dneh glasujejo, z vprašanjem, ali drži, da vse zvoke, ki jih lahko slišijo na naših posnetkih, dejansko naredimo izključno s svojimi vokali. Mislim, da je to nekaj novega in predvsem drugačnega za ameriške poslušalce, ki niso ravno vajeni, da skupina zvoke glasbil izvede s svojimi vokali. V zadnjem času se v ZDA zanimanje za vokalno a cappella glasbo dviguje. Temu je gotovo pripomogla tudi TV-oddaja Sing-Off, v kateri so tekmovale vokalne skupine, Pentatonix pa je lep primer uspešne vokalne zasedbe, ki vsem nam odpira dodaten prostor za občinstvo," je še sklenil Trost.

Usoda neznana do konca januarja

Akademija bo letošnje končne nominirance razglasila 28. novembra 2017. Med 7. in 21. decembrom 2017 bo potekalo glasovanje za zmagovalce v posamezni kategoriji. Prejemniki nagrad grammy bodo vse do gala podelitve, ki bo 28. januarja 2018 v dvorani Madison Square Garden v New Yorku, ostali skrbno varovana skrivnost.

Klavdija Kopina