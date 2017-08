Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Krompir olupimo, narežemo in 5 minut kuhamo. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gratinirana kolerabica s piščancem

Slastna in nasitna jed

30. avgust 2017 ob 07:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag krompirja, 70 dag zelene kolerabice, 30 dag piščančjega fileja, olje, maslo, 1 dl smetane, 10 dag sira, muškatov orešek, 3 dag moke, limonin sok, sol, poper.

Krompir olupimo, narežemo in 5 minut kuhamo. Kolerabe olupimo, narežemo in ravno tako 5 minut kuhamo v osoljenem kropu.

Meso začinimo in opečemo na olju. Narežemo ga na rezine. Maščobi od pečenja prilijemo 3 dl vode, v kateri smo kuhali kolerabo, zavremo. Na maslu popražimo moko, prilijemo kolerabino juho, vmešamo smetano in pol sira.

Začinimo s soljo, poprom, lim. sokom in muš. oreškom. V pekač naložimo meso, krompir in kolerabo, prelijemo z omako, potresemo s sirom in pečemo pol ure.