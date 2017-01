Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sladico zapečemo v vroči pečici. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gratinirani agrumi s smetano

Grenivkam in pomarančam moramo odstraniti vso belo kožico

3. januar 2017 ob 14:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 rdeči grenivki, 3 pomaranče, 2 rumenjaka, 1 dl smetane, 1 dl konjaka, zavitek vaniljevega sladkorja, 2 žlici sladkorja.

Grenivki in pomaranče operemo z vročo vodo. Olupimo jih, odstranimo vso belo kožico in sadje narežemo na kolobarje. Oba rumenjaka, sladkor in vanilijev sladkor penasto umešamo.

Dodamo konjak in smetano ter dobro zmešamo z metlico. Pečico ogrejemo na 200 stopinj Celzija. Narezane agrume zložimo v nepregorno posodo in jih prelijemo z jajčno mešanico. Zapečemo v vroči pečici.