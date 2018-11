Preprosta jed iz šampinjonov. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Gratinirani šampinjoni s sirom in slanino

Okusna jed, ki vedno prepriča

11. november 2018 ob 10:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 400 g svežih šampinjonov, šopek peteršilja, 80 g slanine, malo mladega sira, malo soli in popra, 80 g bele koruzne polente, 20 g masla, malo soli in popra, malo olivnega olja, strok česna.

V slani krop zamešamo maslo in koruzno belo moko. Kuhamo cca 15 min, potem maso vlijemo na pekač ali iz nje oblikujemo žličnike. Šampinjone operemo in jim odstranimo klobuček.

Gobe posolimo. Preostanek gobic fino sesekljamo ter dodamo nasekljan peteršilj, česen in na drobno narezano briško slanino.

Vse to dobro prepražimo na vročem olju. To maso vstavimo v nasoljene klobučke, ki jih popečemo v ponvi. Polento serviramo na krožnik in čeznjo postavimo popečene klobučke gobic, ki jim dodamo mladi sir. Pokapamo z olivnim oljem.

P. B., recept Matjaža Cotiča (oddaja Dobro jutro)