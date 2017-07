Green Day: Če bi vedeli za nesrečo, ne bi stopili na oder

Na nesrečo so se odzvali v uradni izjavi

10. julij 2017 ob 10:01

Madrid - MMC RTV SLO

Skupina Green Day, ki je na festivalu v Madridu nastopila kljub nesreči akrobata, je svoj odziv na tragičen dogodek zapisala v uradni izjavi.

V Madridu je minuli konec tedna potekal festival Mad Cool, glavno ime petkovega večera pa je bila zasedba Green Day, ki je pred kratkim nastopila tudi v ljubljanskih Stožicah. Pred začetkom njihovega koncerta se je zgodila nesreča, ki se je končala s smrtnim izidom - 42-letni akrobat Pedro Aunión Monroy je med izvajanjem točke padel iz 30 metrov dvignjene kocke in zaradi poškodb umrl na kraju nesreče.

Ogromno kritik zaradi nastopa

Green Day so bili po nesreči tarča kritik, saj so kljub nesreči stopili na oder in odigrali dve uri in pol dolg koncert. "Mnogi ste se spraševali, zakaj smo koncert izpeljali kljub nesreči," je v izjavi zapisal pevec skupine Billie Joe Armstrong. "Za nesrečo nismo vedeli do konca koncerta. Vedeli nismo niti, da je na prizorišču tisti dan sploh potekal nastop akrobatov."

Kot poroča portal Rolling Stone, je skupina na oder stopila z manjšo zamudo, kar pa naj bi bilo nekaj popolnoma normalnega. Organizatorji so jim povedali, da je do zamude prišlo zaradi varnostnih razlogov. Ravno tako pa so organizatorji poudarili tudi, da so se za samo nadaljevanje festivala po nesreči odločili zaradi varnosti vseh obiskovalcev.

Do zamude prišlo zaradi "varnostnih razlogov"

"Tovrstni festivali so ogromni," še dodaja Armstrong. "Toliko različnih aktivnosti se dogaja ob istem času, da je nemogoče slediti čisto vsakemu umetniku in glasbeniku. Mi smo bili v času nesreče v zaodrju nekaj več kot pol kilometra stran od glavnega odra." Poudaril je, da so se takrat ravno ogrevali, saj bi morali nastopiti nekaj minut pred 23.30. "Ravno takrat pa so organizatorji našim menedžerjem dejali, da naj nekaj minut počakamo zaradi varnostnih razlogov. To je na koncertnih prizoriščih nekaj povsem normalnega, ravno tako kot je normalno, da nam ne povejo točnega razloga."

Ko so stopili na oder, je vse delovalo povsem normalno. Armstrong je dejal, da se je občinstvo močno zabavalo, ko so se vrnili v zaodrje, pa so jim vse pojasnili. "Nihče izmed nas ni mogel verjeti, da se je to zgodilo. Ne vemo, zakaj nam niso povedali pred koncertom. Kaj takšnega se nam v 30 letih koncertiranja še nikoli ni zgodilo."

"Če bi za nesrečo vedeli pred koncertom, nikoli ne bi stopili na oder. Nismo brezsrčni." Za konec je izrazil še iskreno sožalje vsem svojcem in prijateljem ter dodal, da mu je neizmerno žal za vse tiste, ki so bili priča nesreči.

P. B.