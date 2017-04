Gregory Porter ponovno pri nas, tokrat v razprodani Gallusovi dvorani

Cankarjev dom gosti priznanega džezovskega vokalista

23. april 2017 ob 18:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"V trenutku, ko sem začel izražati to, kar sem, je prišel uspeh. Ta ni rezultat preračunljivega razmišljanja, toda občutij v mojem srcu, ki jih prenašam v glasbi. Živimo v zelo vznemirljivem času in veliko bluzovskih izvajalcev dokazuje, da še vedno lahko pustiš pozitivni pečat s tem, da si preprosto to, kar si," je v nedavnem intervjuju za MMC povedal Gregory Porter pred tokratnim ljubljanskim nastopom.

Cankarjev dom namreč v Gallusovi dvorani na nedeljski večer gosti koncert enega vodilnih džezovskih vokalistov Gregoryja Porterja, ki je letos za ploščo Take Me To The Alley prejel grammyja za najboljši vokalni džez album.

"Džezovski svet že dolgo kakšnega (moškega) pevca ni častil tako kot Gregoryja Porterja, pevca s toplim, toda tudi odrezavim baritonom, ki se napaja tako v soulu 70. let, v klasičnih džezovskih baladah in popevkah (Nat King Cole) kot v angažiranem gospelu in bluesu," so zapisali v Cankarjevem domu. Porter je Slovenijo obiskal že leta 2014, na 55. Jazz festivalu Ljubljana, ko je na noge dvignil polne Križanke.



Za grammyja je bil nominiran že s prvima dvema albumoma, veliki met pa mu je pred tremi leti uspel z albumom Liquid Soul - na tokratnem koncertu pa bo predstavil nov album Take Me To The Alley in zapel tudi starejše uspešnice, kot je denimo Hey Laura, napovedujejo organizatorji.

Navdihovanje pri glasbenih velikanih

Doslej je izdal štiri albume, in sicer Water (2010) ter Be Good (2012), nato pa še prej omenjena Liquid Spirit (2013) in Take Me to the Alley (2016). Prejel je več nagrad. Poleg grammyijev je bila naslovna pesem z druge plošče nominirana za najboljšo tradicionalno r'n'b izvedbo, zlati gramofon pa je osvojil z Liquid Spirit.

Gregory Porter je odraščal v Bakersfieldu v Kaliforniji, kjer je v stik z glasbo je prišel v lokalni cerkvi, ki jo je vodila njegova mati in v kateri je pogosto prepeval. Odraščal je ob glasbi delavcev z juga - gospelu in bluesu, čeprav je, kot je povedal v enem od intervjujev, poslušal vse, kar je bilo tedaj dosegljivega, od Michaela Jacksona do The Temptations. Največji vtis pa so nanj napravili džezovski glasbeniki, kot so Nat King Cole, Louis Armstrong in Ella Fitzgerald.

Koncert Gregoryja Porterja v razprodani Gallusovi dvorani se začne ob 20. uri.

P. G.