Gremo na plažo!

Fiat 500 spiaggina 58

5. julij 2018 ob 13:39

Torino - MMC RTV SLO

Fiat je ob obletnici rojstva in preporoda svojega priljubljenega malčka predstavil poletno obarvano omejeno serijo spiaggina 58. V Elkannovem ateljeju Garage Italia pa so šli se dlje in izdelali ekstravagantno različico avtomobila za plažo iz 50. in 60. let, ki ga je oboževal sam Gianni Agnelli.

Fiat vsako leto ob obletnici predstavitve novega fiata 500, ki je postal prava uspešnica, predstavi vsaj eno posebno različico tega modela. Tokrat je razkril iskrivo izvedbo spiaggina 58, ki v spomin prikliče legendarni model jolly spiaggina iz leta 1958.

Glavni element na 1.958 primerkov omejene serije je pastelno modra barva Volare (imenovana po pesmi Domenica Modugna "Nel blu dipinto di blu"). Ta krasi tako karoserijo kot notranjost, avtomobil pa je med drugim opremljen s platneno streho v svetli barvi ter s 16-palčnimi lahkimi platišči v retroslogu.

Za pogon so izbrali umirjeni 1,2-litrski štirivaljnik, ki razvije 52 kilovatov (69 KM).

V slogu izvirnika

Korak dlje so šli v ateljeju Garage Italia, ki ga vodi Lapo Elkann in slovi po ekstravagantnih predelavah modelov skupine FCA. Tokrat so v sodelovanju s studiem Pininfarina ustvarili sodobno različico modela zgoraj brez, nad katerim se je na Azurni obali navduševal sam Gianni Agnelli. Šlo je za model, ki je na razigran način združeval praktičnost in eleganco v času ko sta bili oblika in uglajenost del »obvezne opreme« skorja vsakega avtomobila.

Pri ustvarjanju moderne različice spiaggine so fiatu 500 odstranili streho in mu namenili le bel varnostni lok. Namesto klasičnega vetrobranskega stekla so namestili nizko stekelce, ki bo poskrbelo za popoln prepih. Kabina ima namesto sprednjih sedežev vgrajeno sedežno klop, odeto v kombinacijo modrega in belega usnja, ki je odporno proti vodi in drugim vremenskim vplivom. Namesto zadnjih sedežev pa je tu velik prtljažnik z dnom v slogu v les odetih palub na klasičnih jahtah. Za osvežitev po uživanju na plaži je potnikom na voljo tudi praktična prha.

Za nostalgičnega posebneža bodo na izbiro vsi motorji, ki so v ponudbi za običajni fiat 500.

Martin Macarol