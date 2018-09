Guinnessova knjiga rekordov kar s 23 slovenskimi presežki

Velika knjiga, velike sanje

6. september 2018 ob 17:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Tudi v slovenščini je izšla nova, sicer že 65. izdaja Guinnessove knjige rekordov, ki jo zaznamuje geslo Velika knjiga, velike sanje. Vanjo je vključenih okoli 3.500 rekordov, med njimi tudi 23 slovenskih, od katerih jih je pet predstavljenih na novo.

Guinnessova knjiga rekordov predstavlja svetovno avtoriteto v postavljanju rekordov. Tako kot napoveduje njeno letošnje geslo, so v njej predstavljene številne uresničene "velike sanje".

Osrednja tema letošnje izdaje je gibanje ustvarjalcev oziroma izumiteljev. Ta spodbuja ljudi, naj zgradijo ali izdelajo nekaj sijajnega ali predelajo obstoječ predmet v nekaj drugega oziroma mu podaljšajo rok uporabe. Prav ustvarjalcem je posvečena novi razdelek v delu, poimenovan Zgodovinski dosežki. Ta prinaša v slogu posterjev prikazanih osem tehnoloških čudes, izdelanih iz kock Lego. Med njimi sta Kip svobode in raketa Saturn V.

V knjigi so sicer tudi letos predstavljeni neverjetni dosežki, spektakularne akrobacije, prodorna odkritja v znanosti in športni uspehi. Obenem knjiga predstavlja tisoče novih rekordov s področja narave, znanosti, družbenih medijev, tehnologije, glasbe, filma in športa ter v klasičnih kategorijah, kot so človeško telo, velike stvari in najrazličnejše zbirke.

V knjigi kar 23 slovenskih rekordov

Med 3.500 v knjigi zbranimi rekordi je tudi 23 slovenskih. Pet od teh jih je predstavljenih na novo, eden je bil od lanske izdaje izboljšan, drugi so bili doseženi in objavljeni že v prejšnjih izdajah. Novi slovenski rekordi v delu so - največ plesnih figur new yorker v 30 sekundah v paru, ki sta jih izvedla slovenski plesalec Aljaž Škorjanec in njegova soplesalka Karen Hauer iz Venezuele, največji klopotec Stanka Habjaniča ter najhitrejši zaključek igre Salt and Sanctuary, ki ga gre pripisati slovenskemu računalničarju Coppieju. Ta je nosilec še dveh rekordov v igranju igre Salt and Sanctuary.

Med slovenskimi rekordi so še najvišje zabijanje s trampolina s saltom naprej, ki ga je dosegel Maks Veselko iz ekipe Dunking Devils, največji adventni venec, ki so ga spletli člani Turističnega društva Presmec, največja bujta repa, ki jo je pripravilo Društvo za šport, turizem razvoj in kulturo iz Velike Polane ter največja četvorka, ki se jo je udeležilo 7.244 plesalcev na maturantski paradi v Ljubljani.

Tudi v Sloveniji ena najbolj prodajanih knjig

Kot so zapisali pri založbi Učila International, ki je knjigo v slovenščini izdala v 5.600 izvodih, Guinnessova knjiga rekordov izhaja že od leta 1955 in je bila izdana v več kot 20 jezikih. Do zdaj je bila prodana v več kot 141 milijonih izvodov v več kot sto državah in tudi na slovenskem trgu velja za eno od najbolj prodajanih knjig.

Sicer obstaja tudi rekordom posvečena televizija Guinness World Records, ki jo spremlja 750 milijonov gledalcev letno, njihov kanal na YouTubu pa ima 2,7 milijona naročnikov in več kot 264 milijonov ogledov na leto.