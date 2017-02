Guns N' Roses so se opravičili, ker so Melbourne zamenjali s Sydneyjem

Zgodi se tudi najboljšim

15. februar 2017 ob 21:05

Melbourne - MMC RTV SLO/STA

Član ekipe Guns N' Roses McBob je v torek zvečer med napovedovanjem skupine na stadionu Melbourne Cricket Ground pozdravil mesto Sydney, kar je sprožilo precej ogorčenja.

Ameriške rokerje so obiskovalci izžvižgali, ko je McBob, ki na turneji Not In This Lifetime skrbi za tehnično brezhibnost kitar, skupino napovedal: "Sydney, želeli ste si najboljše, vendar so obtičali v prometu, zdaj boste dobili njih."

Na srečo so se rokerji zbranim oddolžili z odličnim koncertom, dan po koncertu pa so se za pomoto opravičili tudi prek družbenega omrežja Twitter. Zapisali so: "Melbourne! Po 30 letih se je McBob zmotil, za kar se vam iskreno opravičujemo. Hvala, da ste prišli danes!"

Prek Twitterja sta se opravičila tudi glavni kitarist Slash in basist Duff McKagan, ki je dodal, da naj se na McBoba ne jezijo preveč, ker jih bo doma dovolj slišal, saj je njegova žena iz Sydneyja.

Zamenjava mest je bila za zbrane še toliko bolj moteča, ker med Melbournom in Sydneyjem že dolga desetletja vlada rivalstvo. Medtem ko je Sydney finančno središče in se postavlja s pristaniščem, kjer sta znamenita operna hiša in most Harbour Bridge, velja Melbourne za avstralsko kulturno in športno središče.

A Guns N' Roses niso edini, ki niso točno vedeli, v katerem mestu nastopajo. Kot poroča BBC, je Britney Spears leta 2009 Manchester zamenjala z Londonom, Bruce Springsteen je marca 2016 Cleveland zamenjal s Pittsburghom, Robbie Williams pa je koncert v Beogradu začel z vzklikom: "Zagreb!"

Sa. J.