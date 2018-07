Guy Pearce: Kevin Spacey se zelo rad dotika drugih ljudi

Spaceyja več kot 30 moških obtožilo nadlegovanja

3. julij 2018 ob 17:00

Sydney - MMC RTV SLO

Guy Pearce je med intervjujem presenetil voditelja in občinstvo s spominom na njegovo negativno izkušnjo z igralcem Kevinom Spaceyjem.

Glasbenik in igralec, ki je najbolj znan po vlogi v filmu Memento, je s Spaceyjem leta 1997 igral v trilerju LA Confidential. Avstralski voditelj Andrew Denton ga je povprašal o njegovi osebni izkušnji z igralcem, ki je že bil obtožen spolnega nadlegovanja več moških.

"Ja ... O tem je kar težko govoriti," se je odzval Pearce. "Sicer je odličen igralec, a vseeno je bilo z njim precej težko. Zelo rad se neprimerno dotika drugih ljudi." Na to je dodal, da je imel srečo, saj je bil takrat star 29 let in ne 14, saj bi ga sicer ta izkušnja le še bolj zaznamovala.

Sicer je Spaceyja spolnega nadlegovanja v zadnjih mesecih obtožilo že več kot 30 moških, tri izmed primerov pa trenutno preiskuje londonska policija. Prvič ga je lani obtožil igralec Anthony Rapp, ki je dejal, da se je incident zgodil leta 1986, on je bil star 14 let, Spacey pa 26 let. Obtoženi se je na to odzval z besedami, da se dogodkov ne spomni, a se je vseeno opravičil, vse poznejše obtožbe pa je zanikal.

Spaceyja so zaradi obtožb izbrisali tudi iz že posnetih prizorov v filmu All the Money in the World, namesto njega je njegovo vlogo prevzel Christopher Plummer. Oglasili so se tudi iz londonskega gledališča Old Vic, v katerem je Spacey 12 let opravljal nalogo umetniškega direktorja. Dejali so, da so med letoma 1995 in 2013 prejeli 20 obtožb o njegovem neprimernem obnašanju oziroma spolnem nadlegovanju.

P. B.