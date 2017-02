Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gvardejska solata. Foto: Oddaja Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gvardejska solata

Tradicionalna ruska solata

7. februar 2017 ob 08:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Potrebujemo: 1 rdečo peso, 2 krompirja, 2 korenčka, 3 jajca, šop mlade čebule, 1 srednje veliko mlado čebulo, 2 jabolki, kisla smetana, 1 kozarec majoneze, sol, kajenski poper, koprc.

Rdečo peso, krompir, korenček ločeno skuhamo "al-dente" in grobo naribamo. Korenček in krompir po okusu solimo. Jajca skuhamo v trdo, ohladimo in nastrgamo. Grobo naribamo jabolka in redkev. Drobno sesekljamo mlado čebulo.



Solato zlagamo v plasteh v stekleni posodi v naslednjem zaporedju: krompir, majoneza, čebula, kisla smetana, korenje, majoneza, črna redkev, smetana, kuhana rdeča pesa, majoneza, jabolko, smetana, majoneza, posipamo z nastrganim jajcem, koprom in kajenskim poprom.

D. S., recept para v kuharskem dvoboju (oddaja Dobro jutro)