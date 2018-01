Gwyneth bo v zrelih letih zakonu dala še eno priložnost

S Chrisom Martinom je bila poročena 13 let

9. januar 2018 ob 09:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

45-letna igralka in zagovornica zdravega načina življenja Gwyneth Paltrow bo drugič skočila v zakon. Po ločitvi od pevca skupine Coldplay Chrisa Martina se je zaročila s televizijskim producentom Bradom Falchukom.

Plavolasa Gwyneth je novico razkrila v pogovoru, objavljenem v njeni reviji za zdrav življenjski slog Goop. V značilnem filozofskem slogu je povedala: "V svojih srednjih letih sem skušala sprejeti dejstvo, kako zapletena je lahko ljubezen. Odločila sem se, da bom spet poskusila s poroko, ne le zato, ker verjamem, da sem našla moškega, ki mi je namenjen, ampak tudi zato, ker sem sprejela priložnost za razširitev duše in premostitev starih vzorcev, ki jih ponuja intimnost." Z Bradom sta se pojavila tudi na naslovnici omenjene revije, na kateri oba nosita belo kratko majico, on pa jo objema.

Gwyneth in leto dni starejši Brad sta par približno dve leti. Falchuk je producent številnih uspešnih televizijskih nanizank, tudi priljubljene serije Glee, na snemanju katere sta se z Gwyneth leta 2014 tudi spoznala. Od takrat sta sodelovala tudi pri snemanju TV-nanizank American Horror Story in Scream Queens.

Razhod leta 2014, ločitev dve leti pozneje

Gwyneth se je leta 2014 po desetih letih zveze razšla s pevcem britanske poprock zasedbe Coldplay, kot razlog pa navedla nenavaden izraz "zavestno odparčkanje", po katerem je še danes znana. Njuna ločitev je bila uradna leta 2016, v zakonu pa sta se jima rodila dva otroka, hči Apple in sin Moses. Tudi Falchuk ima iz prejšnjega zakona dva otroka.

Martin je zadnjih nekaj mesecev v zvezi z ameriško igralko Dakoto Johnson. Gwyneth je v zadnji številki revije Goop še dejala, da je trajalo kar nekaj časa, da je ugotovila, da njuna ločitev ni bila neuspeh.

Predtem je za vlogo v romantični drami Zaljubljeni Shakespeare leta 1999 prejela oskarja, a filmsko kariero je v zadnjih letih skoraj opustila in postala bolj znana kot ustanoviteljica znamke Goop, ki združuje spletni portal, spletno trgovino in revijo za spodbujanje zdravega načina življenja, prehranjevanja in boj proti stresu.

A. P. J.