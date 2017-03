Gwyneth Paltrow kmalu drugič v zakon?

Z nekdanjim možem ohranjata prijateljski odnos

16. marec 2017 ob 09:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Gwyneth Paltrow, ki se je pred tremi leti "zavestno razparila" s Chrisom Martinom, naj bi resno razmišljala o poroki s partnerjem Bradom Falchukom.

44-letna oskarjevka, ki se zadnje čase bolj kot igri posveča svoji spletni strani za zdrav življenjski slog Goop in pisanju kuharskih knjig, po pisanju Us Weeklyja "načrtuje poroko" s 46-letnim scenaristom in producentom antološke serije American Horror Story. Kot pravijo viri blizu para, se Gwyneth in Brad "ves čas pogovarjata o poroki in vesta, da se bo to zgodilo". Falchuk naj bi izbranko za roko zaprosil "kmalu", menda niti ni pretirano živčen, saj ve, da bo dobil pritrdilen odgovor.

Igralka, ki ima z nekdanjim možem Chrisom Martinom, pevcem zasedbe Coldplay, 12-letno hčer Apple in 10-letnega sina Mosesa, naj bi že imela blagoslov svojih otrok za skok v zakon z Bradom. "Njena otroka ga obožujeta, zdi se jima super," še pravijo dobro obveščeni. Tudi Gwyneth in Chris, ki so ga po ločitvi povezovali z igralko Jennifer Lawrence, ohranjata prijateljski odnos, z otrokoma preživijo veliko časa skupaj, dodaja vir omenjenega tabloida. Pred kratkim, denimo, so skupaj praznovali Martinov 40. rojstni dan.

Paltrowova in Falchuk sta se začela videvati avgusta 2014, spoznala pa sta se že nekaj let prej na snemanju njegove serije Glee. Na začetku meseca, ko je Brad praznoval rojstni dan, je sicer glede zasebnosti dokaj zadržana Gwyneth oboževalce na Instagramu presenetila z objavo selfija s fantom in pripisala: "Vse najboljše, lepotec."

Gwyneth, hči igralke Blythe Danner in pokojnega režiserja Brucea Paltrowa, je bila pred poroko s Chrisom Martinom v resnih razmerjih z igralskima kolegoma Bradom Pittom - nekaj časa sta bila celo zaročena -, in Benom Affleckom. Brad je ločen od tv-producentke Suzanne Bukinik, s katero imata otroka Brodyja in Isabello.

Happy birthday, handsome A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on Mar 1, 2017 at 5:55pm PST

HAPPY 40th BIRTHDAY to the best daddy in the world!!! We you so much! A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on Mar 2, 2017 at 8:41am PST

A. K.