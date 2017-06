Gwyneth Paltrow negotova glede nadaljevanja igralske kariere

Igralka se preizkuša v poslovnih vodah

18. junij 2017 ob 19:06

Los Angeles - MMC RTV SLO

44-letna Gwyneth Paltrow "ni prepričana", ali bo še ostala v igralskih vodah. Oskarjevka se vedno bolj posveča delu v svojem podjetju, kjer deli nasvete, kako izboljšati življenjski slog.

"Posel hitro raste, imam veliko dela in ne vem, če bom še naprej igrala," je dejala za revijo Extra. "Vzamem kakšno vlogo tu in tam, toda res uživam v vodenju svojega posla," je še dodala. Mama dveh otrok, 13-letne Apple in 11-letnega Mosesa, je hkrati priznala, da je spoznala, kakšen izziv je zgraditi svoje podjetje iz nič. Prav zaradi tega je v zadnjih letih preživela manj časa na snemalnih prizoriščih.

Ob tem je še poudarila, da se počuti "osvobojena verig", ki so jih ustvarila pričakovanja drugih ljudi. "Ko ste na začetku neke nove poti, postanejo ljudje napadalni, češ: 'To je noro? Zakaj to počneš?' Po petih letih pa se vsi sprijaznijo s tem," je še razlagala Paltrowa.

"Prav tako sem se naučila, da, če nekomu ni všeč, kar počneš ali ne deli istega interesa s tabo, ni to prav nič povezano s tabo. Najboljši nasvet, ki sem ga kdaj dobila, je, da kritika boli le, če se sam obsojaš glede te stvari," je še dodala Paltrowa.

Nazadnje je nastopila v akcijski komediji Mortdecai z Johnnyjem Deppom, ki je bila prava polomija na kinoblagajnah, pa tudi kritiki so bili do filma neusmiljeni.

K. K.