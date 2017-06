Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Halle Berry v obleki, v kateri je sprožila govorice o nosečnosti. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Halle Berry: Ne, nisem noseča

Igralka ima dva otroka

5. junij 2017 ob 20:46

Slavna igralka Halle Berry je vse glasnejše govorice, da pri 50 letih pričakuje tretjega otroka, utišala.

Njen predstavnik je v uradni izjavi za Us Weekly zanikal, da je z oskarjem nagrajena igralka noseča: "Absolutno ni res, ni noseča."

Govorice so se pojavile po tem, ko se je Halle pojavila na galadogodku v Los Angelesu - na preprogi se je pojavila v srebrni obleki, izpod katere naj bi bilo videti trebušček, Berryjeva pa je govorice dodatno podžgala, ko se je prijela zanj.

Berryjeva ima z manekenom Gabrielom Aubryjem osemletno hčerko Nahla. S francoskim igralcem Olivierjem Martinezom, s katerim naj bi ločitveni postopek končala decembra lani, ima triletnega sina Macea.

Druga nosečnost jo je presenetila, saj je mislila, da je za to prestara. V intervjuju za CNN je takrat povedala: "Če povem po pravici, je bilo to (nosečnost, op. a.) največje presenečenje mojega življenja. Mislila sem, da sem že šla prek te točke, ko bi se to še lahko lahko zgodilo. Zato je bilo vse skupaj res presečenje, ampak čudovito!"

Martinez je bil tretji mož Berryjeve. Leta 1997 se je ločila od igralca bejzbola Davida Justicea, leta 2003 pa od glasbenika Erica Beneta.

