Hamilton in Vettel: "Deklet nihče ne sili, da so del formule 1"

Novi vodja tekmovanja je namesto razgaljenih deklet uvedel otroke

25. maj 2018 ob 20:33

Monte Carlo - MMC RTV SLO, STA, Reuters

"Mislim, da so ženske nekaj najlepšega na svetu. Ko stopiš iz avtomobila in jih zagledaš, je to res prijetno." S temi besedami je Lewis Hamilton stopil v bran prirediteljem v Monaku, ki so se odločili obdržati brhka dekleta ob dirkalnikih.

Kot smo poročali, so se iz formule 1 v letošnji sezoni morala posloviti dekleta, ki so pred začetkom dirke v rokah držale table s številkami in imeni dirkačev. A v Monaku, kjer bo tekma to nedeljo, se s tem ne strinjajo, saj so napovedali, da se dekletom ne bodo kar tako odpovedali. V Monaku namreč veliko dajo na tradicijo, ne nazadnje se hvalijo, da brez njih ne bi bilo formule 1, čeprav je prav njihova ozka in nevarna ulična trasa po sodobnih varnostnih in vse drugih standardih še najmanj primerna za dirko formule 1. Toda tradicija je tako močna, da si je lahko predsednik tamkajšnjega avtomobilskega kluba Michel Boeri privoščil napoved, da bodo na njegovi dirki dekleta spet prisotna.

Sicer ne bodo stala ob dirkalnikih, ampak bodo v imenu priznanega švicarskega proizvajalca ur objavljala sporočila in fotografije na družbenih medijih.

"Simptom moderne dobe"

V njihovo bran sta stopila tudi dirkača Lewis Hamilton in Sebastian Vettel. Britanec je v Monaku dejal: "Ko izstopim iz dirkalnika in zagledam privlačno dekle, je to res prijetno in zaščitni znak Monaka." Nemec se z njim strinja in meni, da je bil ves "hrup" okoli prisotnosti deklet popolnoma nepotreben "simptom moderne dobe". "Tako kot Lewis imam tudi sam rad ženske. Čudovite so. Če bi v njihovih vlogah nastopali moški, me to preprosto ne bi zanimalo. Menim, da je bilo okoli tega napisanih preveč besed. Mislim, da so vsa dekleta, ki so se do zdaj sprehajala po boksih, to počela, ker so želela. Prepričan sem, da bi prav vsako dekle, ki bi jo v nedeljo vprašali, ali je vesela, ker je prisotna na dogodku, odgovorila pozitivno. Nihče jih v to ne sili. Mnogo hrupa za nič."

Drugačno mnenje pa ima voznik ekipe Haas, Romain Grosjean, ki je dejal, da umik deklet predstavlja "pozitivno stvar za vse ženske v 21. stoletju". "Deklet ne bi smeli izrabljati le za to, da držijo table."

"Dekleta niso več primerna"

Konec januarja je skupina Liberty Media, ki po novem vodi tekmovanje, napovedala slovo "grid girls", kot v angleščini imenujejo dekleta, katerih naloga so bile spremstvo dirkačev pred startom, nošenje startnih številk in pokroviteljskih dežnikov oziroma oznak ter še kakšna s promocijo formule 1 povezana dejavnost.

Sporočili so, da so zaradi zaspanosti prejšnjega vodstva izgubljali predvsem mlade navijače. Ob uvedbi številnih tehničnih in tehnoloških novostih so se odločili tudi zahvaliti za sodelovanje brhkim dekletom. Zaradi upoštevanja modernih družbenih standardov, enakopravnosti spolov in morebitnih očitkov nadlegovanja so sklenili, da njihova dejavnost ni več primerna, po novem so pred dirkami uvedli spremstvo otrok, kakršnega že poznajo nogometne ekipe.

"Mi z Liberty nimamo nobenih težav, razen te zadeve z 'grid girls'. Naša dekleta bodo zraven, pa čeprav morda brez sponzorskih oznak. Kamere pa se bodo zanesljivo ustavljale na njih, one so vendar lepši del naše formule 1," vtraja pri svojem Boeri.

A. P. J.