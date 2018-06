Hannes Thor Halldorsson: od Evrovizije do junaka islandske reprezentance

Nov islandski junak

17. junij 2018 ob 11:38

Reykjavík - MMC RTV SLO

Pri 20 letih je Hannes Thor Halldorsson že hotel pospraviti "kopačke" v kot. Nikoli ni profesionalno treniral nogometa, saj je dejal sam, je malce preveč užival v srednješolskih zabavah. Konec koncev je pa spoznal, da ima prihodnost v režiranju.

Mož, ki je ubranil prosti strel samega Lionela Messija na prvi tekmi islandske izbrane vrste na svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji proti Argentini, je tudi strastni filmski ustvarjalec. Nekaj časa je to bil tudi njegov osrednji vir prihodkov. Na spletni strani iMDB ga najdemo podpisanega pod več filmskih podvigov.

Med drugim je bil tudi asistent režiserja pri videospotu za skladbo Never Forget, s katero sta se Greta Salome in Jonsi predstavila na izboru za pesem Evrovizije leta 2012. Režiral je tudi več dokumentarnih filmov in kratek oglas za podjetje Coca-Cola, ki je postal uradni oglas za kampanjo tega svetovnega prvenstva.

Toda vmes ni nikoli pozabil na svojo drugo strast - nogomet. Poleti 2004 so ga zavrnili pri lokalni nogometni ekipi, ki je tekmovala v tretji ligi, in prihodnost ni bila videti svetla za igralca, ki je zdaj prvi vratar islandske nogometne ekipe. Tisti vratar, ki je ohranil nedotaknjeno mrežo v kvalifikacijah za uvrstitev na svetovno prvenstvo proti ekipam Hrvaške, Ukrajine in Turčije.

Halldorsson je odraščal v predmestju Reykjavika, v mestu Breidholt. Nogomet je treniral v majhnem klubu Leiknir, toda kot je značilno za nogometne generacije na Islandiji, ni bilo nikogar, ki bi se posvetil treniranju vratarjev. 34-letnik je tisti pripadnik nogometne generacije, ki ni imela dvoran, v katerih bi lahko trenirala. Preprosto je vsak dan brcal žogo v zid in jo poskušal ujeti.

Verjel je v svoje sanje in leta 2011 so ga izglasovali za najboljšega igralca islandske prve lige. Istega leta so enega izmed vratarjev iz islandske reprezentance suspendirali, spet drugi se je poškodoval, in tako je prišel Halldorsson do svoje prve velike priložnosti - tekme za kvalifikacije na evropsko prvenstvo leta 2012 proti Cipru. Vratar je na tisti tekmi ubranil vse strele na gol in od takrat je redni član reprezentance.

Med profesionalne igralce nogometa je prestopil leta 2014 in od takrat je igral že za klube na Norveškem, Nizozemski in zadnji dve leti na Danskem.

K. K.