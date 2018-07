Harmonikarske igre – mednarodno prvenstvo v Dolenjskih Toplicah

Festival meri na uveljavitev širše zunaj meja

7. julij 2018 ob 12:39

Dolenjske Toplice - MMC RTV SLO, STA

V Dolenjskih Toplicah se začenja dvodnevno mednarodno prvenstvo harmonikarjev. Nastopilo bo 70 harmonikarjev iz devetih držav, ki se bodo potegovali za naslov najboljšega.

Za nastop v končnici festivala, ki poteka v Kulturno-kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah, se je v kvalifikacijah potegovalo kar 500 harmonikarjev iz več kot 30 različnih držav.

Harmonikarske igre je predsednik organizacijskega odbora iz novomeškega Zavoda AO Martin Težak označil za harmonikarsko prvenstvo s svojevrstnim konceptom, z edinstvenim sistemom ocenjevanja, kvalifikacijami in nagrajevanji, ki jih nameravajo nadgraditi z mednarodno enciklopedijo harmonikarjev. Na četrtkovi novinarski konferenci je povedal še, da so si Harmonikarske igre zamislili kot bienalni festival, zamisel pa precej zanesenjaško začeli uresničevati pred tremi leti.

Na omenjenem prvenstvu lahko sodelujejo harmonikarji s katero koli vrsto harmonike, predstavijo pa se lahko v treh glasbenih zvrsteh, z etnofolkom, s klasično oziroma resno glasbo in džez-popom. Cilj festivala sta njegova mednarodna uveljavitev in selitev njegove končnice v druge države in na druge celine. To naj bi dosegli v približno šestih letih, kvalifikacije pa naj bi pripravljali v najmanj 50 državah. Za organizacijo končnice prihodnjih Harmonikarskih iger leta 2020 se že zanimata Rusija in Kanada, je opozoril.

"Nastopili bodo izjemni mladi harmonikarji solisti in harmonikarske skupine," je o prvem osrednjem koncertu, ki bo drevi v Kulturno-kongresnem centru, povedal Težak. V nedeljo se bodo nato predstavili najboljši harmonikarji Harmonikarskih iger iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Avstrije, Bosne in Hercegovine ter drugod. Obisk Harmonikarskih iger je za obiskovalce brezplačen.

M. Z.