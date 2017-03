Harrison Ford: Za letališki incident je kriva moja raztresenost

25. marec 2017 ob 14:57

Los Angeles - MMC RTV SLO

V javnost je prišel posnetek, kjer Harrison Ford govori o incidentu, ko je februarja skoraj povzročil letalsko nesrečo na letališču v Kaliforniji, saj je letel nevarno blizu potniškega letala boeing 737.

"Bil sem raztresen," je pojasnil, potem ko je namesto na pristajalni stezi pristal na dovozni poti. "Sem tisti Kekec, ki mu je uspelo pristati na dovozni poti letališča."

14. februarja je s svojim enomotornim letalom, ki ga je pilotiral sam, Ford želel pristati na letališču Johna Wayna blizu Santa Ane. Bil je v stiku s kontrolo letenja in kazalo je, da bo šlo vse gladko, a je med spuščanjem namesto na pristajalni stezi pristal na dovozni poti, pri tem pa poletel tik nad potniškim letalom boeing 737 in se za las izognil nesreči.

Igralec je kontrolorju poskušal pojasniti, da sta ga zmedla drugo letalo v zraku in turbulenca, ki jo je ob pristajanju sprožilo spet drugo bližnje letalo.

V posnetku, ki je pricurljal v javnost, mu kontrolor pravi še, naj si vzame čas pri iskanju dovoljenja za pilotiranje - "Se ne mudi, ni težav," poroča The Independent. Ford pa mu odgovarja, da je to zanj zelo pomembna stvar. Pristajanje na dovozni poti je namreč prepovedano in Zvezna letalska uprava bo za Forda odredila ustrezno kazen: lahko sledi zgolj opozorilo ali pa odvzem dovoljenja.

Harrison Ford je sicer znan letalski navdušenec in zelo izkušen pilot - večkrat je sodeloval v iskalnih reševalnih akcijah in dobil tudi več priznanj na tem področju -, a se je v zadnjih dveh desetletjih že večkrat za las izognil tragediji.

