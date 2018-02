Harry in Meghan bosta takoj po poroki množici oboževalcev pomahala iz kočije

Obredu bosta sledila dva sprejema

12. februar 2018 ob 08:45

London - MMC RTV SLO, Reuters

Kensingtonska palača počasi razkriva podrobnosti majske poroke princa Harryja in njegove zaročenke Meghan Markle - zdaj so javnost razveselili z informacijo, da se bosta mladoporočenca po obredu s kočijo popeljala po Windsorju.

Kot je znano, se bosta ameriška igralka in drugi sin britanskega prestolonaslednika Charlesa poročila 19. maja v kapeli sv. Jurija v bližini srednjeveškega gradu Windsor, ki leži le streljaj od istoimenskega kraja. Po opoldanskem obredu se bosta mladoporočenca skupaj s svojimi svati in drugimi člani kraljeve družine tako usedla v kočije in se pred sprejemom na starodavnem gradu popeljala po Windsorju.

"Upata, da bo ta kratka procesija ljudem omogočila, da se združijo, se skupaj poveselijo in uživajo v slavnostnem vzdušju njune poroke," so ob tem zapisali v Kensingtonski palači, uradnem sedežu princev Williama in Harryja.

Poročil ju bo canterburyjski nadškof Justin Welby

Poleg tega so tiskovni predstavniki para razkrili še nekaj drugih podrobnosti samega poročnega obreda - ta se bo začel točno opoldne v kapeli sv. Jurija, mašo bo vodil tamkajšnji dekan David Conner, izmenjavo poročnih zaobljub pa, kot je to za člane kraljeve družine običajno, drugi najvišji predstavnik Anglikanske cerkve in njen duhovni vodja, canterburyjski nadškof Justin Welby. Ob 13.00 bo sledila približno trikilometrska povorka po ulicah Windsorja.

Sprejema za javnost in za izbrance

Poročno slavje se bo, kot omenjeno, nadaljevalo na gradu Windsor, ki je že več kot tisočletje ena izmed rezidenc angleških kraljev in kraljic, pozneje pa bo poseben poročni sprejem gostil ženinov oče, valižanski princ, na katerega pa bodo povabljeni samo izbrani sorodniki in prijatelji, so še zapisali v Kensingtonski palači.

Meghan, ki je sicer protestantka, bo pred poroko sprejela anglikansko vero, za kar bo morala opraviti krst in birmo. Poleg tega bo dobila britansko državljanstvo, vendar namerava za zdaj obdržati tudi ameriškega. Kot poroča BBC, bo vse stroške poroke, vključno z obredom in pogostitvijo, krila kraljeva družina.

Harryjeva babica, kraljica Elizabeta, bo paru na poročni dan po pričakovanjih podelila tudi uradni naziv (tega potomci britanskega kralja oz. kraljice dobijo ob poroki, do takrat pa nosijo očetovega, torej v Harryjevem primeru valižanski princ). Kakšen bo, še ne želijo povedati, poznavalci pa so prepričani, da se bosta od 19. maja dalje Harry in Meghan predstavljala kot vojvoda in vojvodinja Susseška.

Začelo se je z zmenkom na slepo

Princ Harry, ki je trenutno peti v vrsti za britanski prestol, in tri leta starejša Meghan sta postala par julija 2016. Spoznala sta se prek skupnih prijateljev, ki so jima organizirali zmenek na slepo. V intervjuju za BBC je princ Harry povedal, da Meghan, preden sta se prvič srečala, ni poznal, saj nikoli ni gledal televizijske nanizanke Suits (Nepremagljivi dvojec), v kateri je zaslovela. V javnosti sta se prvič skupaj pojavila septembra lani, ko sta skupaj obiskala paraolimpijske igre za vojake, imenovane Invictus Games, ki jih je princ ustanovil leta 2014. Le malo pozneje je Meghan presenetila, ko je o svoji zvezi s princem spregovorila za revijo Vanity Fair, saj tovrstno medijsko pojavljanje za kraljevo družino (in njene "pridružene" člane) ni ravno značilno.

Kljub vsemu sta britanska in ameriška javnost novico o njuni zaroki sprejeli z navdušenjem in neverjetnim medijskim zanimanjem. To par spremlja že vse, odkar se je prvič začelo govoriti o njuni zvezi - medijski pritisk je bil celo tako velik, da je morala posredovati kar Kensingtonska palača in v precedenčnem sporočilu za javnost opozoriti na meje dostojnega poročanja -, po zaroki pa kaže, da bo pozornost javnosti ob njuni poroki skoraj tolikšna, kot je bila leta 2011, ko sta se poročila Harryjev brat William in Catherine Middleton. Takrat sta poroko pred malimi zasloni ali prek spleta spremljali dve milijardi ljudi po vsem svetu.

T. K. B.