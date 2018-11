Harry in Meghan "gnezdita": Skorajšnja selitev v Windsor

Obnovitvena dela v Frogmore Cottage

24. november 2018 ob 16:53,

zadnji poseg: 24. november 2018 ob 17:03

London - MMC RTV SLO

Prince Harry in Meghan Markle se bosta še pred prihodom prvorojenca iz Kensingtonske plača preselila v Windsor, kjer sta se maja letos poročila.

Nekaj tednov po tem, ko so se v javnosti pojavila namigovanja, da bodoča starša načrtujeta selitev iz Kensingtonske palače, ki sta si jo doslej delila s Harryjevim starejšim bratom Williamom in njegovo ženo Catherine – vojvodo in vojvodinjo Cambriškima –, pa tudi s princeso Eugenie in njenim možem Jackom Brooksbankom ter še nekaj drugimi sorodniki kraljice Elizabete II., so njune škatle že skoraj spakirane.

Ravno "stiskali" na nekaj kvadratnih metrih se niso, William in Kate, denimo, sta si uredila dom v tamkajšnjem stanovanju 1a, ki zajema okrog 20 sob, 34-letni Harry in tri leta starejša Meghan pa sta živela v ločeni bivalni enoti, natančneje v Nottingham Cottage na območju palače, a ta v svetu kronanih glav skromna "koča" z dvema spalnicama je bila le kratkoročna rešitev, še posebej pa se jima mudi s selitvijo zdaj, ko se pripravljata na prihod naraščaja.

10 spalnic in studio za jogo

Vojvoda in vojvodinja Susseška, ki bosta spomladi postala starša, se bosta kmalu vselila v Frogmore Cottage, ki je, čeprav oznaka "cottage" (v prevodu koča) na to ne namiguje, razkošno domovanje z 10 spalnicami, nedaleč od tam, kjer sta si pred pol leta obljubila večno zvestobo. Kot poroča The Sun, v njunem novem domu na posestvu Windsor seveda ne bo šlo brez otroške sobe, si bo pa Meghan uredila tudi telovadnico in studio za jogo, ki se ji vestno posveča.

Hiša iz 17. stoletja, v katero se nameravata vseliti kmalu po novem letu, bo potrebna nekaj prenove, saj je trenutno razdeljena na pet enot, v katerih prebiva osebje palače. Kot zanimivost velja omeniti, da je "očarljiva" rezidenca Frogmore, v kateri je skozi stoletja bivalo več članov in prijateljev kraljeve družine, ime dobila po velikem številu žab (v angleščini "frog"), ki prebivajo v tamkajšnjem močvirnatem območju ob reki Temzi.

A. K.