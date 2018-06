Harry in Meghan po sledeh Charlesa in Diane – na prvo turnejo v Oceanijo

11. junij 2018 ob 10:46

London - MMC RTV SLO

Mladoporočenca z britanskega dvora, princ Harry in Meghan, bosta na prvi uradni obisk v tujino oktobra odpotovala v Avstralijo, na Fidži, Tongo in Novo Zelandijo. Izbrala sta si isto destinacijo kot leta 1983 Harryjeva starša, princ Charles in Diana.



Kot je sporočila Kensingtonska palača, bo to njuna prva uradna kraljeva turneja, potem ko sta se 19. maja poročila na gradu Windsor pri Londonu. Med obiskom dežele "tam spodaj" se bosta udeležila tudi dogodka Invictus Games, ki jih je Harry ustanovil leta 2014, piše BBC. Gre za športne igre, na katerih se merijo poškodovani vojni veterani. Vsako leto potekajo v drugem mestu: lani so potekale v Torontu v Kanadi in prav na igrah sta se Meghan in Harry kot par prvič skupaj predstavila svetu.

Avstralski premier Malcolm Turnbull je dejal, da je prepričan, da bodo "Avstralci kraljevi par sprejeli z veliko toplino in navdušenjem". "Vojvoda Sussekški je pravi predstavnik vseh vojnih veteranov z vsega sveta, tudi iz Avstralije. Njegova navzočnost bo dala še večjo težo bojem več kot 500 udeležencem na igrah," je dodal Turnbull. Princ Harry je pred leti kot pripadnik britanske vojske sodeloval v vojnih operacijah v Afganistanu.

V Avstralijo in na Novo Zelandijo sta par povabili vladi omenjenih držav, Tongo in Fidži pa bosta obiskala na prošnjo britanskega zunanjega ministrstva.

Radi izberejo Avstralijo

V Avstralijo sta se na prvo uradno turnejo po poroki leta 1983 odpravila tudi prestolonaslednik princ Charles in valižanska princesa Diana, in pozirala pred znamenito avstralsko goro Uluru. Med turnejo sta kar 41 dni preživela v tujini in prepotovala več kot 38.000 kilometrov. V Avstraliji in na Novi Zelandiji sta se leta 2014 ustavila tudi princ William in njegova žena Catherine oziroma vojvoda in vojvodinja Cambriška. Tam sta preživela 18 dni.

V nedeljo sta se sicer v središču zanimanja javnosti znašla princ George in princesa Charlotte, otroka Williama in Catherine, ki sta si z mamo ogledala dobrodelno tekmo pola, v kateri je sodeloval William. Malčka sta sproščeno bosa tekala po travi, George se je igral z vzmetjo, Charlotte je poskušala narediti stojo, oba pa sta se med igro pogosto prišla stisnit k mami.

Razposajeno nedeljsko popoldne princa Georgea in princese Charlotte si oglejte spodaj. Foto: AP

A. P. J.