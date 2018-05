Harry in Meghan se poročita: koliko bo vse skupaj stalo?

Vsaka sladkorna vrtnica na torti stane 10.000 evrov

16. maj 2018 ob 12:12

London - MMC RTV SLO

Vsi vemo, da so poroke drag "špas", kraljevske še toliko bolj. Načrtovalci porok ocenjujejo, da bo sobotna poroka britanskega princa Harryja in njegove izbranke Meghan Markle stala vsaj milijon evrov, če upoštevamo še varnost, pa je treba prišteti še nekaj "milijončkov" ...

Tudi najdražje poroke najslavnejših ljudi na planetu se ustavijo nekje pri znesku desetih milijonov evrov. "Čeprav imata mladoporočenca pri načrtovanju velikega dne ogromno zamisli, želja in predstav o tem, kako naj bi bil njun dan videti, pa se nekje čez deset milijonov ne da priti," je za CNN dejal Jamie Simon, vodja podjetja za prirejanje dogodkov Banana Split, ki ga najemajo le najbolj petični.

Razrez približnih stroškov "poroke leta", ki bo na gradu Windsor in na kateri se bo 34-letni princ Harry, peti v vrsti za britanski prestol, poročil s tri leta starejšo ameriško igralko Meghan Markle, zvezdnico serije Nepremagljivi dvojec (Suits), si oglejte spodaj.

Obleka

Govorice o tem, obleko katerega modnega oblikovalca bi utegnila izbrati Meghan, krožijo že nekaj mesecev, vse od takrat, ko je par napovedal zaroko. Poznavalci največ možnosti dajejo razkošni britanski znamki poročnih oblek Ralph & Russo, saj je Meghan njihove obleke nosila tudi na uradnih zaročnih fotografijah. Črna in zlata obleka, na kateri pozira s Harryjem, je stala 80.000 evrov, na poročni obleki pa naj bi bila etiketa s ceno nekje okoli 285.000 evrov. Ena obleka za tako priložnost seveda ne bo dovolj, saj se bo Meghan verjetno zgledovala po svoji skorajšnji svakinji Catherine, vojvodinji Cambriški, ki se je na večernem sprejemu pojavila v drugi poročni obleki.

Varnost

Za zagotavljanje varnosti na poroki princa Williama in Catherine leta 2011 je bilo treba odšteti 7,3 milijona evrov, od tega je britanska vlada namenila več kot štiri milijone evrov policistom za nadure, ki so jih oddelali. A njuna poroka je potekala v samem središču Londona, Harry in Meghan pa sta za kraj poroke izbrala grad Windsor na obrobju prestolnice, kar naj bi varnostne stroške nekoliko znižalo.

Prizorišča

Poročni dan se bo dogajal na treh glavnih prizoriščih - v kapelici, v kateri bo potekal obred, dvorani za 600 ljudi, v kateri bo popoldanski sprejem, in podeželski koči, kjer se bo 200 svatov zabavalo na večernem sprejemu. Sam poročni obred in popoldanski sprejem bosta potekala na zemljišču gradu Windsor, večerna zabava pa v bližnji hiši Frogmore House. Ker so vsa prizorišča v lasti britanske monarhije, za njihov najem ni predvidenih stroškov.

Poročna torta

Poročno limonino torto bo izdelala slaščičarska mojstrica Claire Ptak, ki v Londonu vodi slaščičarno Violet Bakery. Ptakova cene torte ni razkrila, dejala je le: "Ni pomembno, kako velika je torta, pomembno je, kako zahtevna je za pripravo." Po neuradnih podatkih bo na njej več sladkornih vrtnic, cena vsake naj bi bila kar 10.000 evrov.

Rože

Harry in Meghan sta za cvetlične dekoracije prosila londonsko aranžerko Philippo Craddock, ki se je odločila za bele vrtnice in potonike, več rož pa bodo dostavili kar s kraljevih vrtov v okolici Kensingtonske palače. Kakor koli, samo rože naj bi po skromnih ocenah stale najmanj 60.000 evrov.

Zabava

Koga - ali kakšno slavno ali popolnoma nepoznano ime - sta si mladoporočenca zaželela na večerni zabavi, ostaja skrivnost, zato je tudi nemogoče napovedati, ali bodo stroški za najem glasbenika oziroma skupine astronomski ali samo zmerni. Mogoče pa je tudi, da se bodo glasbeniki v zameno za čast odpovedali honorarju in zbrano druščino zabavali brezplačno.

Vabila in zahvale

Vabila na poroko Harryja in Meghan je napisalo britansko podjetje Barnard & Westwood, ki o stroških ni želelo govoriti. Po predvidevanjih bi lahko en zavoj papirnatih stvari (vabilo, znamke, zahvala) stal okoli 30 evrov, kar pri 600 svatih pomeni okoli 17.000 evrov. Kraljevi par je poleg tega povabil še 1.200 običajnih državljanov, ki bodo lahko na zabavi pri Windsorju. Če so tudi oni prejeli takšna vabila, je treba k skupnim stroškom prišteti še dobrih 34.000 evrov.

