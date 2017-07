Harry Styles: Dvomim, da bom kdaj našel boljši film od Dunkirka

Osredotočil se bo na glasbeno kariero

15. julij 2017 ob 16:52

London - MMC RTV SLO

Harry Styles, ki je v filmu Christopherja Nolana Dunkirk opravil svoj igralski debi, je v intervjuju na rdeči preprogi pojasnil, da najverjetneje ne bo igral nikjer več.

Styles ima sicer v filmu majhno vlogo - igra vojaka Alexa, na londonski premieri pa je novinarjem dejal, da je to najverjetneje tudi njegova zadnja. "Tega filma bi se takoj lotil znova," je dejal, tik preden je na rdeči preprogi stisnil roko princu Harryju, in dodal, da dvomi, da bo še kdaj našel tako dober scenarij, kot je bil ta.

Šteje si v čast, da je lahko delal s filmskimi velikani, kot so Nolan, Tom Hardy, Sir Kenneth Branagh, Mark Rylance, in Cillian Murphy.

"Res sem užival in počutim se počaščenega, da sem bil lahko del tega filma. Že ko sem slišal, da bo režijo prevzel Christopher, sem komaj čakal, da si ga lahko ogledam, in nekako sem si želel z njim tudi sodelovati."

Pred časom je izdal, da je bila sama vloga fizično zelo zahtevna. "A čisto vsi prisotni so se zavedali, da ne glede na to, kako težko je za nas, to ni nič v primerjavi s tistim, kar so doživljali vojaki, ko se je to dejansko dogajalo," poroča portal Music News. "V sami zgodbi ni prostora za nelagodje ali pritoževanje. Hkrati pa se je nemogoče pritoževati na snemanju, kjer se režiser spopada s čisto enakimi stvarmi kot igralci - ni v šotoru, ampak je s teboj v vodi, v pesku, tudi njega zebe. Prav tako zjutraj prvi pride in zvečer zadnji gre."

Ni vedel, kako slaven je Styles

Christopher Nolan se sicer ni zavedal, kako slaven je Harry, ko mu je ponudil vlogo v akcijski vojni drami Dunkirk. "Moji otroci so sicer govorili o njem, a nisem dojel. V zasedbo sem ga sprejel, ker je popoln za vlogo in si jo je resnično zaslužil."

Tudi Mark Rylance ni vedel, da je njegov soigralec nekdanji član priljubljene glasbene skupine One Direction, temveč mu je to pojasnila 11-letna nečakinja. "Nad Dunkirkom je bila bolj navdušena kot nad katerim koli mojim filmom, in to zgolj zato, ker v njem igram s Harryjem."

P. B.