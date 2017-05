Harry Styles: Skladbe so največkrat res napisane za točno določeno osebo

Ne želi priznati, komu je namenjen drugi singel

5. maj 2017 ob 16:18

London - MMC RTV SLO

Nekdanji član britanske fantovske skupine One Direction je v intervjuju izdal, da je drugi singel Sweet Creature, ki ga je predstavil pred kratkim, napisal za specifično osebo.

Ustvarjalci radijske oddaje The Zach Sang And The Gang Show so ga povprašali o glavni temi njegovega drugega samostojnega singla, a 23-letnik ni želel izdati preveč. "Zdi se mi, da je večina skladb resnično napisanih za enega točno določenega poslušalca oziroma eno točno določeno osebo. In tudi ta pesem ni izjema," je dejal Styles.

"Tako obstaja možnost, da bo ta oseba v pesmi prepoznala vsaj eno svojo lastnost. Veliko lažje je nekaj reči s pomočjo glasbe. To je resnično neverjetna oblika komunikacije - vse, kar si želiš reči, lahko zapakiraš v tri minute in pol, zraven pa dodaš še prijetno glasbeno podlago," je dodal.

Sicer ni prepričan, ali se oseba, o kateri govori Sweet Creature, tega zaveda. In zdi se mu, da je tako morda tudi najbolje. "Prav to je odlično pri glasbi. Vsak lahko v skladbah sliši nekaj čisto drugačnega, ampak še vedno nobena interpretacija ni napačna. Skladbo sem res napisal za eno določeno osebo. A vseeno si moramo zapomniti, da poleg tega obstaja še ogromno različnih stvari, o katerih bi lahko govorila. Vsak čuti nekaj svojega."

Skladba Sweet Creature je nastala kot prva izmed vseh za njegovo debitantsko ploščo, ki jo bo izdal 12. maja. Ob tem je poudaril še, da si je za rdečo nit albuma izbral predvsem iskrenost. "Želel sem biti odprt in iskren, saj to čisto vsak poslušalec opazi že pri prvem poslušanju."

P. B.