Harryju in Williamu na duši še vedno leži zadnji telefonski pogovor z Diano

Bliža se 20. obletnica Dianine smrti

23. julij 2017 ob 17:05

London - MMC RTV SLO/STA

Britanska princa William in Harry sta dvajset let po Dianini smrti razkrila, da sta z mamo govorila na dan njene smrti, telefonski pogovor pa ju še vedno teži, saj je bil (pre)kratek.

"Poklicala je iz Pariza. Ne spomnim se dobro, kaj sem rekel, a obžaloval bom do konca življenja, da je bil ta telefonski klic tako kratek," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP povedal princ Harry za televizijo ITV ob pripravi dokumentarnega filma v spomin na princeso Diano, ki je umrla v prometni nesreči v francoski prestolnici avgusta 1997.

Harry je bil takrat star 12 let, njegov brat William pa 15. Tudi on je takrat govoril z materjo in ji povedal, kako "zelo lepo" se imata z bratom in bratranci med počitnicami na gradu Balmoral na Škotskem. "S Harryjem se nama je mudilo naprej. Če bi vedel, kaj se bo zgodilo, ne bi bil tako brezbrižen. Tisti telefonski pogovor tiči v moji glavi in je precej težek," je za dokumentarec povedal William.

"Če bi vedel, da zadnjič v življenju govorim s svojo mamo, bi bil pogovor precej drugačen. Ko pogledam nazaj, je neverjetno težko," je dodal Harry.

Diana bo dobila svoj kip

Princa sta na začetku tega leta napovedala, da bosta ustanovila sklad za zbiranje denarja za postavitev kipa Diane, s čimer bi rada zaznamovala 20. obletnico njene smrti. Stal naj bi v parku palače Kensington v Londonu, kjer je princesa živela.

Dokumentarni film z naslovom Diana, najina mati: njeno življenje in zapuščina bo predvajan v Veliki Britaniji v ponedeljek. V njem naj bi oba sinova spregovorila o svoji žalosti in soočanju z izgubo zaradi materine prezgodnje smrti. Diane se spominjata kot "najboljše mame na svetu", ki je po besedah Harryja "dala svež pridih vsemu, česar se je lotila".

Sa. J.