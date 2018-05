Havajci v boj proti sončnim kremam, ki uničujejo korale

Slaba stran zaščite pred sončnimi žarki

3. maj 2018 ob 16:25

Honolulu - MMC RTV SLO

Večina izdelkov za zaščito pred soncem vsebuje kemikalije, ki uničujejo koralne grebene in škodijo oceanskim ekosistemom. Da bi ohranili naravo, želijo tovrstne sončne kreme havajske oblasti prepovedati.

Študija neprofitne znanstvene organizacije Haereticus Environmental Laboratory je pokazala, da kemikalije, ki pomagajo filtrirati UV-žarke, povzročajo veliko škodo v koralnih grebenih in s tem škodujejo celotnemu morskemu ekosistemu. Za morsko življenje sta še posebej škodljivi sestavini oksibenzon in oktinoksat, ki ju vsebuje večina krem za zaščito pred soncem.

Po navedbah poročila, ki je bilo leta 2015 objavljeno v znanstveni reviji Archives of Environmental Contamination and Toxicology, v koralne grebene po svetu letno prihaja okoli 14 tisoč ton sončne kreme. Kemikalije v vodo najprej prinesejo s kremami namazani plavalci, nato pa te pronicajo v mlade korale, zaradi česar odmirajo v njih rastoče alge. Posledica odmiranja alg sta beljenje koralnih grebenov in pomanjkanje hranil, ki ohranjajo preostalo morsko življenje. Veliko alg v koralah sicer odmira predvsem zaradi višanja temperature morja.

Havaji v boj proti škodljivim kremam

V želji po ohranjanju naravnega okolja si zvezna država Havaji prva v ZDA prizadeva prepovedati prodajo sončnih krem, ki vsebujejo škodljivi oksibenzon in oktinoksat.

"Havaji so prva država v ZDA, ki se zavzema za takšen ukrep. Svetu moramo biti za zgled. Naš ocean je treba vzdrževati in zavarovati," je sporočil državni senator Will Espero, potem ko je podprl predlog novega zakona. Zdaj je na potezi guverner Havajev David Ige. Če ga bo potrdil tudi on, bo zakon začel veljati 1. januarja 2021, s tem pa bosta prepovedani prodaja in distribucija kakršnega koli sredstva za zaščito pred soncem, ki vsebuje oksibenzon ali oktinoksat. Izjemoma bodo lahko izdelke z omenjenima sestavinama uporabljali posamezniki, ki imajo za to ustrezeno zdravniško potrdilo.

Za ohranitev havajske narave in obvarovanje koralnih grebenov in morskega življenja se zavzema vse več posameznikov in podjetij. Letalska družba Hawaiian Airlines je prejšnji mesec svojim potnikom brezplačno delila vzorce naravnih sončnih krem brez škodljivih kemikalij, ki uničujejo koralne grebene. Pri letalskem prevozniku so potnike ob tem spodbujali, da se o okoljskih izzivih čim bolje podučijo, zato so na svojih letalih predvajali 11-minutni dokumentarec o ohranjanju koralnih grebenov.

M. Z.