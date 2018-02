Heather Locklear je fizično obračunala s partnerjem

Po plačilu varščine so jo izpustili

27. februar 2018 ob 08:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralko Heather Locklear so pred leti že aretirali, ko je pijana sedla za volan. Tokrat je znova prišla v navzkrižje z zakonom - prijeli so jo zaradi telesnega napada na svojega partnerja.

Policisti so v nedeljo zvečer prišli na dom zvezdnice v kraju Thousand Oaks v Kaliforniji. Poklical jih je njen partner, čigar imena policisti niso razkrili, ker naj bi se plavolasa igralka s pestmi znesla nad njim. Možje v modrem so odkrili dokaze, ki so potrdili njegovo zgodbo, pokazal jim je tudi poškodbe, zato so Heather odpeljali na policijsko postajo.

Policisti so dodali, da je bila Locklearjeva "zelo nekooperativna in fizično napadalna". Proti plačilu 20.000 dolarjev varščine so jo izpustili na prostost, marca pa jo čaka še zaslišanje pred sodnikom.

56-letna Locklearjeva je zaslovela v 80. letih z vlogo v televizijski seriji Dinastija, ki je pomenila začetek njenega dolgoletnega sodelovanja s producentom Aaronom Spellingom. Nato je sedem let kot spletkarska Amanda nastopala v seriji Melrose Place, preboj na velika platna pa ji nikoli ni docela uspel.

