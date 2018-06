Heather Locklear znova – kar dvakrat – razgrajala

Slab dan za igralko Heather Locklear – zaradi napada na policista in reševalca, ki sta po klicu prihitela v njen dom, so jo aretirali, a jo kmalu izpustili. A nekaj ur pozneje se je znašla še v bolnišnici.

Policisti so v nedeljo pozno zvečer zaradi hrupa iz njene hiše prišli k njej v sosesko Thousand Oaks v Kaliforniji. Igralka naj bi bila "izjemno alkoholizirana in popolnoma nekooperativna", v času prihoda policistov pa se je na ves glas prepirala s prijatelji in sorodniki. Ko so jo policisti skušali umiriti in ločiti od njih, je napadla enega izmed mož v modrem in ga brcnila. Fizično se je lotila tudi reševalca, zato so jo odpeljali v pripor v okrožju Ventura in proti njej sprožili sodni postopek zaradi napada na uradno osebo.

Nekaj ur pozneje je zaradi plačila 20.000 dolarjev varščine odšla na prostost, a reševalci so se morali kmalu znova odzvati na klic iz hiše 56-letne igralke, ki je najbolj znana po televizijskih vlogah v serijah Dinastija, Vsi županovi možje in Melrose Place. Ugotovili so, da gre najverjetneje za predoziranje s prepovedanimi snovmi, zato so jo odpeljali v bolnišnico Las Robles.

To ni bil prvi takšen incident za plavolaso igralko. Februarja so jo zaradi nasilnega vedenja doma aretirali. Aprila se je pojavila na sodišču, kjer se je morala zagovarjati zaradi napada na policijskega uradnika ter upiranja in oteževanja dela uradne osebe. Krivde ni priznala.

