Hefner mlajši priznava poraz, v Playboy se vračajo "nagice"

Golota v bolj puritanski obliki

14. februar 2017 ob 08:36,

zadnji poseg: 14. februar 2017 ob 08:45

New York - MMC RTV SLO/STA

Komaj leto dni po revolucionarni odpravi objavljanja fotografij golih žensk so se pri reviji Playboy ugotovili, da jih vendarle nihče ne bere zaradi člankov.

Sin ustanovitelja revije Hugha Hefnerja je v ponedeljek tvitnil, da se golota vrača, čeprav v bolj puritanski obliki z zadnjicami in oprsji, ne pa tudi mednožji. Cooper Hefner je dodal, da golota nikoli ni bila problem, in napovedal, da se revija vrača k svojim koreninam.

Na spletni strani Playboya je kreativni vodja revije zapisal še: "Prvi bom priznal, da je bil način, kako je revija upodabljala goloto, zastarel, a to, da smo jo v celoti odstranili, je bila napaka."

Od 70. let naklada upadla za 90 odstotkov

Odločitev vodstva (oziroma direktorja Scotta Flandersa) revije, da preneha objavljati fotografije "nagic", je naletela na svetovni posmeh, saj so bile prav gole ženske to, kar je Playboy prodajalo od ustanovitve leta 1953 naprej. Zaradi širjenja golote po spletu je ta zdaj široko dostopna in pri Playboyu so se odločili, da jim je več ni treba prodajati.

Računali so, da bodo s tem privabili več oglaševalcev, torej tudi tista bolj "sramežljiva" ali v družinske vrednote naravnana podjetja in se bodo lahko prodajali na več mestih kot prej. Zgodilo se je seveda ravno obratno in revija z okoli 7,1 milijona mesečne naklade v 70. letih prejšnjega stoletja je danes le nekje pri desetih odstotkih te naklade.

Zadnjo "golo" izdajo pred uvedbo sprememb je konec leta 2015 krasila ikonična blondinka, nekdanja zvezdnica Obalne straže Pamela Anderson.

A. K.