Hefner počiva tam, kjer si je želel - poleg ikonične seksbombe Marilyn Monroe

Marilyn je krasila naslovnico prvega Playboya

2. oktober 2017 ob 17:45

Los Angles - MMC RTV SLO

Ustanovitelja kultne revije Playboy Hugha Hefnerja so položili k večnemu počitku. Tja, kamor si je sam želel - v grobnico poleg legendarne zapeljivke Marilyn Monroe.

Filmsko zvezdnico so našli mrtvo leta 1962 - zaužila naj bi preveč uspavalnih tablet -, njeno zadnje počivališče pa je postal Westwood Village Memorial Park v Los Angelesu. In prav tam si je želel počivati tudi oče Playboya Hugh Hefner, ki je že pred 25 leti tam kupil zidni žarni grob, ki stoji levo od Marilyninega, ki je leta 1953 krasila tudi prvo naslovnico Hefove znamenite revije. Zanj je odštel 75.000 ameriških dolarjev.

Tam sicer počivajo številni zvezdniki, številni prav tako povezani s Playboyem - med drugim zajčica Dorothy Stratten, ki jo je leta 1980 komaj 20-letno ustrelil njen mož.

Pogreb v najožjem krogu

Hefner je umrl prejšnji teden v 92. letu starosti na svojem domu, smrt legendarnega bonvivana v svileni halji pa je naletela na velikanski odziv - njegovemu spominu so se javno poklonili številni zvezdniki.

Toda na zadnjo pot so ga pospremili zgolj njegovi najbližji. Ameriški mediji poročajo, da so se pogreba v soboto opoldne udeležili njegovi štirje otroci - hčerka Christie in sin David iz prvega zakona z Mildred Williams ter Cooper in Marsten iz zakona s Kimberley Conrad, njegova 60 let mlajša žena Crystal Harris, s katero se je poročil leta 2012 in z njo ostal poročen do smrti, ter nekaj ključnih oseb Playboya.

Več kot le revija

"Playboy je bil ustanovljen na podlagi spoznanja, da imajo tudi pridna dekleta rada seks," je pojasnil Hefner glede revije, ki je ob koncu šestdesetih let postala najbolje prodajana in najvplivnejša revija na svetu, znana tako po svojih zajčicah kot po izzivalnih in zanimivih člankih. Hef Playboya nikoli ni dojemal zgolj kot revije z golimi dekleti: "Playboy sem si vedno zamišljal kot revijo o življenjskem slogu, kjer ima seks zelo pomembno vlogo."

Skozi leta so pri ustvarjanju revije sodelovali tudi številni priznani pisci, v Playboyu pa so bili objavljeni številni poglobljeni članki in intervjuji z zgodovinskimi osebnostmi. Med drugim so intervju za Playboy dali Martin Luther King, Malcom X, Fidel Castro in John Lennon.

Hefner je ustanovil tudi več Playboyevih klubov, v okviru katerih je imel številna počitniška letovišča, hotele in igralnice s člani po vsem svetu. V korporacijo so bile vključene tudi založba in distribucija knjig, manekenska agencija, izposojevalnica limuzin, glasbena založba ter televizijska in filmska družba ... Številni so Hefnerja označevali kot genija za promocijo blagovnih znamk.

Zajčja silhueta Playboya je postala eden izmed najbolj prepoznavnih logotipov na svetu, prav tako pa so zaslovele t. i. zajčice, ki so v prepoznavnih kostumih stregle in zabavale goste na Playboyevih zabavah. Hefova najljubša zajčica pa je bila in do konca ostala Pamela Anderson.

T. H.