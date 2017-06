Heidi Klum in Lidl - prihaja "vrhunska moda po dostopnih cenah"

7. junij 2017 ob 11:36

Hamburg - MMC RTV SLO

Slavna nemška manekenka Heidi Klum bo predstavila novo modno linijo, ki bo na prodaj v nemški verigi supermarketov Lidl.

Tako je. Nemški trgovski velikan in ena najbolj slavnih manekenk sta sodelovanje predstavila v ponedeljek. Heidi je dejala, da bo ponudila obleke višjega cenovnega razreda, a po cenah, ki bodo dostopne in sprejemljive za vse.

"Zelo sem se zabavala pri kreiranju te kolekcije, komaj čakam, da vidite oblačila. Upam, da jih boste tako vzljubili, kot sem jih jaz," je dejala. Pri podjetju, ki ima trgovine tudi v Sloveniji, so dodali, da kolekcija Klumove "odraža njen značilen modni slog".

Najprej na Otoku, nato drugod po Evropi

Obleke s podpisom Heidi Klum bodo še letos najprej na voljo v 650 Lidlovih trgovinah v Veliki Britaniji, nato pa jih bodo ponudili tudi kupcem drugje po Evropi in v novoodprtih trgovinah v ZDA. Kolekcijo bodo v svojih trgovinah pospremili z modnim tednom.

Plavolasa Nemka je zaslovela v 90. letih kot model za revijo Sports Illustrated in bila tudi ena od "angelčkov" podjetja s spodnjim perilom Victoria's Secret. Po koncu modne kariere je ustvarila pravi mali imperij, saj je postala televizijska voditeljica in se pojavila v več TV-serijah in filmih, kot sta Hudičevka v Pradi in Začarana Ella.

Že vrsto let v modnem svetu

V preteklosti je kot modna oblikovalka sodelovala s podjetji Victoria's Secret, Birkenstock in Jordache jeans, piše Financial Times, ki dodaja, da ima tudi svojo znamko modnega perila z imenom Heidi Klum Intimates. Vsako leto se znajde na prvih straneh rumenih medijev tudi zaradi, milo rečeno, nenavadnih kostumov za noč čarovnic.

Lidl ima v 27 evropskih državah okoli 10.000 trgovin.

