Heidi Klum: Vedno se govori o starosti mojega partnerja

Par sta od marca letos

30. julij 2018 ob 10:31

Los Angeles - MMC RTV SLO

Znana nemška manekenka Heidi Klum je novo ljubezen našla v 16 let mlajšem kitaristu zasedbe Tokio Hotel Tomu Kaulitzu. Zdaj je razkrila, da se razlika zdi problematična vsem, razen njima.

45-letnica je razkrila, da za njiju dejstvo, da je Tom star 28 let, sploh ni težava – je pa to težava za druge ljudi. "Zadnje čase me drugi ljudje precej bolj opominjajo na mojo starost, kot to počnem sama," je dejala za InStyle.

"Moj fant je kar nekaj let mlajši od mene in veliko ljudi me o tem sprašuje in pod vprašaj postavlja to mojo odločitev. To je edina priložnost, ko mi drugi naprej mečejo mojo starost in moram zanjo odgovarjati," je še pojasnila in dodala, da se ona in Tom s starostno razliko ne ukvarjata ravno preveč.

Poudarila je, da poskušata živeti srečno in se ne preveč ukvarjati s tem, kaj si mislijo drugi ljudje. "Od tega samo dobiš več gub."

Govorice, da sta Klumova in glasbenik par, so se pojavile marca letos, ko sta se skupaj odpravila na večerjo, prvič pa sta se skupaj uradnega dogodka udeležila maja letos v Cannesu. Njuno razmerje se je tako začelo zgolj šest mesecev po tem, ko se je manekenka po treh letih razmerja razšla z 31-letnim Vitom Schnablom.

Tom je sicer najbolj znan po svojem delu v zasedbi Tokio Hotel in bil poleg brata dvojčka Billa njen najopaznejši član, leta 2008 pa bi morali nastopiti tudi v Ljubljani – Halo Tivoli so že razprodali, a so bili koncert primorani odpovedati zaradi Billovih težav z glasilkami. Kaulitz se je leta 2016 po enem letu zakona ločil od manekenke Rie Sommerfeld.

