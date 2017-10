Heidi Montag in Spencer Pratt zibata - sicer ne "Speidija", pač pa Gunnerja Stonea

Par sta že desetletje

2. oktober 2017 ob 15:47

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnika MTV-jevega resničnostnega šova The Hills, Heidi Montag in Spencer Pratt, sta postala starša. Rodil se jima je sin, ki sta ga poimenovala Gunner Stone.

"Heidi in Spencer sta ob 15.06 postala ponosna starša zdravega sina. Ob rojstvu je tehtal tri kilograme in je bil velik 48 centimetrov, ima modre oči in svetle lase," je uradne podatke v nedeljo popoldne sporočil tiskovni predstavnik para.

Da pričakujeta otroka, sta igralca sporočila aprila letos, avgusta pa povedala, da sta se končno uskladila glede imena zanj. Heidi je bila navdušena, a Pratt je potožil, da se mu zdi premalo izvirno. "Jaz sem glasoval za Speidi. Vsaj za srednje ime!", je postregel s skovanko iz njunih imen.

Montagova se je s Prattom začela sestajati na snemanju omenjenega resničnostnega šova, v okviru katerega se je par leta 2008 tudi poročil. Tabloidi so vmes že poročali o njuni ločitvi, vendar sta odnos nazadnje uspela zgladiti.

Par, željan medijske pozornosti, je sicer izdal tudi skupno knjigo z zgovornim naslovom Kako biti slaven (How to Be Famous: Our Guide to Looking the Part, Playing the Press, and Becoming a Tabloid Fixture).

T. H.