Hekerji ukradli zasebne fotografije Emme Watson

Watsonova v reševanje težave že poslala odvetnike

15. marec 2017 ob 19:43

London - MMC RTV SLO

Na splet so pricurljale zasebne fotografije zvezdnice prihajajočega filma Lepotica in zver Emma Watson. Mlada Britanka pa je že sprožila pravne postopke proti nepridipravom.

Predstavnik za stike z javnostjo igralke je potrdil, da so se na spletu pojavile fotografije, na katerih Watsonova pomerja različna oblačila. "Ukradli so fotografije, na katerih Emma pomerja obleke v družbi stilista," je potrdil predstavnik in dodal, da na fotografijah igralka ni gola. "S krajo smo seznanili odvetnike, zato drugih okoliščin ne komentiramo več," je še dodal igralkin predstavnik.

Igralki so sicer že leta 2014 nepridipravi grozili, da bodo objavili fotografije, na katerih je gola. Kmalu za njenim govorom kot ambasadorka Združenih narodov za enakopravnost med spoloma. "Vedela sem, da gre za prevaro. Vedela sem, da te fotografije ne obstajajo," je takrat dejala Watsonova.

Sicer pa se je pred tedni končal eden izmed največjih primerov, v katerega so bili vpleteni hekerji in znane osebe. Heker, ki je leta 2014 ukradel fotografije številnih zvezdnic - med njimi tudi Jennifer Lawrence -, je bil obsojen na devet mesecev zapora.

K. K.