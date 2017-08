Helen Mirren še ni obupala nad Melanio: "Temna slovenska duša bo prišla na dan"

Manj naklonjena do Donalda in Ivanke Trump

15. avgust 2017 ob 18:07

London - MMC RTV SLO

Znano je, da Helen Mirren ni ravno oboževalka ne Donalda Trumpa ne njegove hčerke Ivanke, ki ji je namenila nekaj ostrih besed, malce popustljivejša pa je bila do prve dame ZDA Melanie Trump. Zdi se ji namreč, da ju združuje "temna slovanska duša".

Britanska oskarjevka in odkrita feministka se je prve družine ZDA, kontroverznih Trumpovih, dotaknila v obsežnem intervjuju za revijo Allure, v katerem je ob 72. rojstnem dnevu med drugim spregovorila še o sprejemanju staranja, lepoti in dolgoletnem statusu sekssimbola.

A nazaj k Trumpovim. Kaj si misli o predsedniku, je jasno - igralka meni, da mu krepko primanjkuje tako morale kot vesti, kar je "precej strašljivo". "Vse skupaj malce spominja na opazovanje prometne nesreče." Je pa bolj razklana glede prve dame.

"Lahko bi ga sesula"

"Poglejte dobro staro Mel. To je ena najmočnejših žensk na svetu, ker ona bi ga lahko sesula. To je skoraj že storila, ko se je takrat na letališču otresla njegove roke," se spominja "incidenta z roko" maja letos, ko je Melania Trump svojega moža ob prihodu v Izrael pred vsemi kamerami lopnila po roki.

"Sem Vzhodnoevropejka, veste, mi imamo temačne duše. In tista njena temna slovenska duša je tik na tem, da pride na plan," se je zasmejala Mirrenova, rojena kot Helen Lydia Mironoff angleški mami in ruskemu očetu. Njen dedek, poveljnik Pjotr Vasiljevič Mironov, je bil pripadnik ruske cesarske vojske in se je leta 1904 boril v rusko-japonski vojni.

O ignorantskih stališčih Ivanke

A če nad Melanio Mirrenova še ni obupala, je manj naklonjena Trumpovi najstarejši hčerki. "Ivanka spretno govori, a brez vsakršne vsebine. Njena knjiga je tako ignorantska glede tega, kako živi večina žensk ... Tisto, kako si mora ženska vzeti čas zase in si privoščiti masažo ... Prosim lepo!"

Naj spomnimo: 35-letna Ivanka Trump, poročena mama treh otrok, je maja precej razburila s svojo drugo knjigo z naslovom "Women Who Work" (Ženske, ki delajo), s katero si je želela po lastnih besedah "razbliniti mit o superženski" in pomagati sodobnim ženskam do uspeha tako v karieri kot družinskem življenju. Kritiki so knjigo raztrgali, javnost, še zlasti zaposlene mame, ki nimajo milijonov na banki, pa je bila zgrožena predvsem nad stavkom, da je bila Ivanka med očetovo kampanjo tako zaposlena z delom in otroki, da si še masaže ni uspela privoščiti.

Če tudi Ivanka skriva svojo "temačno slovansko dušo", je težko reči, je pa dejstvo, da se po njenih žilah pretaka slovanska kri - njena mama je namreč nekdanja češka manekenka Ivana Zelníčková (pozneje Ivana Trump), prva Trumpova žena.

K. S.